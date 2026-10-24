Балтийский барочный оркестр выступит на лондонском фестивале - перед поездкой музыканты дадут открытую репетицию в Риге

8 ноября Балтийский барочный оркестр проведет в концертном зале Collegium Musicum Riga открытую репетицию перед выступлением на Международном фестивале старинной музыки в Лондоне, сообщает агентство LETA со ссылкой на продюсера коллектива Айю Димзу.

Открытая репетиция пройдет под руководством художественного руководителя оркестра Мариса Купчса и дирижера, исполнителя на блокфлейте Эрика Босграфа. Музыканты представят программу оркестровых сюит Иоганна Себастьяна Баха, с которой отправятся в Лондон.

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Международный фестиваль старинной музыки в Лондоне - одно из значимых европейских событий в этой области. Ежегодно он собирает исполнителей старинной музыки, мастеров музыкальных инструментов, исследователей и любителей из разных стран мира.

Балтийский барочный оркестр объединяет профессиональных музыкантов из стран Балтии, специализирующихся на исполнении старинной музыки на исторических инструментах.

Художественный руководитель коллектива Марис Купчс - латвийский дирижер, клавесинист и исследователь старинной музыки. На протяжении нескольких десятилетий он участвует в развитии традиций исполнения старинной музыки в Латвии.

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Международную деятельность оркестр начал в 2024 году на Нарвском оперном фестивале в Эстонии, где представил программы барочной оперы, в том числе Baroque Opera Gala.

Основу коллектива составляет барочный оркестр Collegium Musicum Riga. Его опыт исполнения музыки на исторических инструментах и участия в международных проектах помог создать более широкую платформу для сотрудничества музыкантов стран Балтии, отметила Димза.

Отмечается, что Балтийский барочный оркестр выступит на заключительном концерте лондонского фестиваля. Он состоится 14 ноября в 18:00 в церкви Святого Михаила и Всех Ангелов в районе Блэкхит в Лондоне.

Участие оркестра в фестивале финансово поддерживает Департамент образования, культуры и спорта Рижского самоуправления.