Новый Бонд всё ближе: кинопресса сообщила о финальных пробах на роль агента 007

Поиск нового агента 007 приблизился к решающему этапу. По данным американской кинопрессы, финальные экранные пробы могут начаться уже 23 октября и продолжиться на следующей неделе. Среди претендентов называют Каллума Тёрнера, Джека Лаудена и Джоша О’Коннора.

О предстоящих пробах сообщило Variety со ссылкой на источники. Издание называет Тёрнера и Лаудена среди возможных участников, подчёркивая, что окончательный состав претендентов пока неясен. Представители актёров и Amazon MGM Studios на запрос о комментарии к моменту публикации не ответили.

Читайте нас также Google News Facebook

Deadline добавляет ещё одно имя - Джош О’Коннор. По информации издания, приглашения на финальные пробы получили как минимум четыре актёра. Имя четвёртого участника не раскрывается. При этом студия официально не подтвердила ни список финалистов, ни даты прослушиваний.

Три знакомых лица - и один неизвестный

Каллум Тёрнер известен по сериалу «Властелины воздуха» и фильмам серии «Фантастические твари». Его имя уже несколько месяцев фигурирует в обсуждениях будущего Бонда. Сам актёр на вопросы о возможном участии в проекте отвечает сдержанно и подробностей не раскрывает.

Джек Лауден играет Ривера Картрайта в шпионском сериале «Медленные лошади», где его партнёром выступает Гэри Олдман. Поэтому жанр британской разведывательной драмы ему хорошо знаком. Однако роль Бонда, если она достанется Лаудену, станет для него переходом к франшизе совсем другого масштаба.

Джош О’Коннор получил широкую известность благодаря роли принца Чарльза в «Короне», а затем снялся в «Претендентах». Его участие в заключительном этапе отбора называют Deadline и TheWrap.

Ни одного из этих актёров пока нельзя объявлять новым Бондом. Речь идёт о сообщениях источников внутри киноиндустрии, а не о решении студии.

Нового Бонда выбирают для фильма Дени Вильнёва

Читайте

Следующую картину об агенте 007 поставит Дени Вильнёв, режиссёр «Дюны», «Прибытия» и «Бегущего по лезвию 2049». Сценарий пишет создатель «Острых козырьков» Стивен Найт, продюсерами выступают Эми Паскаль и Дэвид Хейман. Этот состав команды подтверждён Amazon MGM Studios.

По информации Variety, поиском исполнителя главной роли руководит кастинг-директор Нина Голд.

Будущий фильм продолжит серию после «Не время умирать», вышедшего в 2021 году и завершившего эпоху Дэниела Крейга. Он сыграл Бонда в пяти картинах, начиная с «Казино Royale».

Когда объявят имя нового агента 007

Официальной даты объявления нет. Variety пишет об ожидании, что имя актёра назовут до конца 2026 года, однако это не обещание студии. Даже завершение финальных проб ещё не означает немедленного публичного решения.

Amazon MGM ранее подтвердила, что поиск нового Бонда идёт, но заявила, что не намерена раскрывать отдельные подробности кастинга до подходящего момента.

Пока главный итог таков: многолетние разговоры о преемнике Крейга, судя по сообщениям профильных изданий, переходят в стадию окончательного выбора. Но знаменитый смокинг агента 007 официально ещё никому не достался.