23 октября 2026, 20:33

Кино, Верди, рок и древние песнопения: куда пойти в Латвии 24–25 октября

Кино, Верди, рок и древние песнопения: куда пойти в Латвии 24–25 октября

Последние октябрьские выходные предлагают редкое культурное разнообразие. В Риге завершится международный кинофестиваль, в Национальной опере прозвучит «Аида», Иво Фоминс даст сразу два концерта, а воскресный вечер можно будет провести среди византийских и григорианских песнопений. Есть варианты для семей с детьми и несколько поводов выбраться за пределы столицы.

Суббота, 24 октября

Финальный аккорд RIGA IFF

Рижский международный кинофестиваль входит в решающие выходные. В субботней программе - авторское кино, анимация и картины из конкурсных и тематических секций. Среди вечерних показов - «Тихий пчеловод», «Нежный монстр» и «Нет покоя нечестивым».

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Центральным событием станет церемония RIGA IFF Awards в большом зале Splendid Palace. В этом году за награды фестиваля борются 78 работ в семи категориях. Начало церемонии - в 20.30, двери откроются в 20.00. Режиссером вечера стал актер и постановщик Гердс Лапошка.

Фестиваль завершится в воскресенье, поэтому тем, кто весь октябрь собирался заглянуть на RIGA IFF, откладывать встречу с большим экраном уже некуда.

Где: Splendid Palace и Forum Cinemas
Когда: показы в течение дня; церемония награждения - 24 октября в 20.30

«Аида» Верди в Национальной опере

Для поклонников большой классики субботний выбор почти очевиден: на сцене Латвийской национальной оперы - «Аида» Джузеппе Верди.

Партию Амнерис впервые исполнит Занда Шведе, а в роли Радамеса выступит приглашенный солист Михаил Шешаберидзе. За дирижерским пультом - Гинтарас Ринкявичюс. Спектакль идет четыре действия и продлится около трех с половиной часов.

Это тот случай, когда опера предлагает не просто красивый вечер, а настоящий эмоциональный марафон - с любовью, ревностью, войной и одним из самых трагических финалов мирового репертуара.

Где: Латвийская национальная опера, бульвар Аспазияс, 3
Когда: 24 октября, 19.00–22.25

Иво Фоминс - без лишних слов

В субботу Иво Фоминс дважды выйдет на сцену Дворца культуры VEF с программой Bez liekiem vārdiem - «Без лишних слов».

Название подходит артисту как нельзя лучше: его песни давно говорят с публикой напрямую, без модных декораций и лишней дистанции. В программу вошли известные композиции разных лет и новый материал. Дополнительный дневной концерт назначен на 16.00, вечерний начнется в 19.00.

Стоимость билетов начинается от 18 евро.

Где: Дворец культуры VEF, улица Ропажу, 2
Когда: 24 октября, 16.00 и 19.00

Джаз, электроника и глубина: Toms Rudzinskis ABYSS II в Цесисе

Тем, кто готов провести субботний вечер за пределами Риги, стоит обратить внимание на презентацию альбома ABYSS II саксофониста Томса Рудзинскиса.

В международном составе проекта объединились музыканты из Латвии, Германии, Дании, Украины и Швеции. Электроакустическое звучание встречается здесь с современным джазом, строгие композиционные формы - со свободной импровизацией. Музыка не фоновая, но способная щедро вознаградить внимательного слушателя.

Где: концертный зал Cēsis
Когда: 24 октября, 19.00
Билеты: 25 евро

День рождения Вилниса Кундратса в культурном баре MASA

Более камерная и непринужденная альтернатива - юбилейный концерт саксофониста Вилниса Кундратса. Музыкант отметит 65-летие и представит альбом Laimīgā ballīte - «Счастливая вечеринка».

Вечер обещает соответствовать названию: живая музыка, друзья на сцене и атмосфера клуба, где между исполнителями и залом практически не остается дистанции.

Где: MASA Kultūrbārs, Рига
Когда: 24 октября, 20.00

Бесплатный семейный фестиваль скалолазания

Утро субботы можно начать активно. В парке Даудери состоится семейный фестиваль скалолазания, а перед ним откроется выставка об истории альпинизма в Латвии.

Посетители увидят историческое снаряжение, а затем смогут попробовать свои силы в заданиях на ловкость, равновесие и точность. Хороший вариант для семей, которым хочется совместить прогулку, движение и небольшое приключение.

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Где: парк Даудери, улица Слиежу, 21А
Когда: выставка - с 10.00, семейная программа - с 11.00
Вход: свободный

Воскресенье, 25 октября

«Робин Гуд» для всей семьи

Музыкальный спектакль «Робин Гуд» в Рижском русском театре имени Михаила Чехова подойдет для зрителей от семи лет - и для взрослых, которые не разучились верить в благородных разбойников.

Это история о свободе, дружбе и справедливости, рассказанная современным театральным языком. Спектакль идет на русском языке с латышскими и английскими субтитрами. Продолжительность - около двух с половиной часов с антрактом.

Постановку можно увидеть как в субботу, так и в воскресенье.

Где: Рижский русский театр имени Михаила Чехова
Когда: 24 и 25 октября, 17.00

Музыканты BILDES выходят на сцену вместе с детьми

Особенным событием фестиваля BILDES станет концерт музыкантов и их детей. На одной сцене встретятся разные поколения - опытные артисты и те, кто только начинает собственный путь в музыке.

Такие вечера ценны не только репертуаром. Это редкая возможность увидеть известных исполнителей в семейной, почти домашней обстановке - без привычной сценической дистанции.

Билеты стоят от 15 евро.

Где: камерный зал Дворца культуры VEF
Когда: 25 октября, 16.00

Балетный вечер: сказки и «Гамлет»

В воскресенье Латвийская национальная опера представит вечер одноактных балетов (Не) рассказывай мне сказки. Гамлет.

Две постановки позволяют взглянуть на знакомые сюжеты через современную хореографию. Это хороший выбор для тех, кто интересуется балетом, но хотел бы увидеть не традиционную трехактную классику, а более компактную и экспериментальную программу.

Где: Латвийская национальная опера
Когда: 25 октября, 18.00–20.15

Lux Aeterna: музыка, которой больше тысячи лет

Завершить выходные можно в рижской церкви Святого Иоанна, где хор ARTOS исполнит византийские и григорианские песнопения.

Программа Lux Aeterna объединяет средневековые музыкальные традиции Константинополя и Западной Европы. Произведения прозвучат на латинском, греческом, арамейском, белорусском и литовском языках - только человеческие голоса, без инструментального сопровождения.

Концерт продлится около часа. Детям до семи лет, если они не занимают отдельного места, предусмотрен бесплатный вход.

Где: церковь Святого Иоанна, улица Скарню, 24
Когда: 25 октября, 19.00; вход с 18.30

Если хочется выбраться из Риги

В воскресенье можно отправиться в Лигатне: в творческом квартале Zeit в 15.00 выступит Карлис Казакс. А любителям дворцовой атмосферы стоит обратить внимание на субботний концерт Liepājas skaņas Rundāles pilī в Белом зале Рундальского дворца. В программе - Гайдн, Моцарт и Бетховен, начало в 19.00.

Что выбрать

Для большого торжественного вечера - «Аида» или церемония RIGA IFF Awards. Для теплой встречи с латвийской музыкой - Иво Фоминс или семейный концерт BILDES. С детьми можно отправиться на «Робин Гуда» либо на фестиваль скалолазания. А тем, кому к вечеру воскресенья потребуется тишина, подойдет концерт Lux Aeterna в старинной церкви.

Наличие билетов и окончательное время начала мероприятий рекомендуется проверить перед поездкой: ближе к выходным расписание и количество свободных мест могут меняться.

 

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