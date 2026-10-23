Астрономы определили точную дату, когда Ван Гог написал картину «Звездная ночь»

Астрономы реконструировали, как выглядело ночное небо Европы в XIX веке, что позволило им определить время написания сразу нескольких полотен европейских художников, в том числе знаменитой «Звездной ночи» Винсента Ван Гога. Эта картина была написана 22 июля, а не 18 июня 1889 года, как считали раньше искусствоведы, сообщила пресс-служба корейской научной организации SL Lab.

«Я занимаюсь наблюдательной астрономией, и когда я посмотрел на «Звездную ночь» Ван Гога, я сразу подумал, что на ней изображены Гиады в созвездии Тельца. Вместе с тем, в предыдущих исследованиях и во многих письменных источниках говорится, что на картине изображены звезды из созвездия Козерога. Это побудило нас детально изучить все обстоятельства написания данного полотна», - заявил научный сотрудник Университета Кенхи (Республика Корея) Элайджа Ким.

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По общепринятым представлениям искусствоведов, знаменитая картина Ван Гога «Звездная ночь» была написана в конце июня 1889 года, через несколько недель после того, как художник отрезал себе мочку уха и попал в больницу для душевнобольных во французском городе Сен-Реми-де-Прованс. Сейчас это полотно хранится в Музее современного искусства в Нью-Йорке и привлекает внимание не только любителей искусства, но и физиков и астрономов.

В частности, Ким и ученые заинтересовались тем, можно ли использовать изображенные на картине скопления звезд для точного определения даты ее написания. Для этого ученые точно реконструировали, как выглядело ночное небо во Франции в XIX веке, опираясь на архивные данные, расчеты фаз Луны и фотографии небосвода, полученные корейскими астрономами в окрестностях Сен-Реми-де-Прованс в разные периоды времени.

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Новая датировка для «Звездной ночи»

Используя эту реконструкцию, ученые сопоставили, как выглядело ночное небо на двух других картинах Ван Гога, «Звездная ночь над Роной» и «Ночная терраса кафе», для которых имеются точные датировки, а также изучили несколько работ других европейских художников со схожим содержанием. Анализ подтвердил, что Ван Гог не выдумал расположение созвездий и фазу Луны на своих полотнах, а точно воспроизвел то, что видел при написании своих картин.

Опираясь на это соображение, астрономы изучили расположение объектов на «Звездной ночи» и обнаружили, что Луна и скопления звезд располагаются так, как они должны были находиться 22 июля 1889 года, плюс-минус один-два дня, во время одного из предположительных припадков у Ван Гога. Как предполагают ученые, это ухудшение в состоянии нидерландского художника на самом деле произошло на несколько дней позднее, 26-27 июля, на что указывают метеорологические данные и письма самого Ван Гога.

«Я надеюсь на то, что наша работа привлечет новое внимание к данному периоду творчества Ван Гога и побудит научное сообщество изучить этот период и связанные с ним перемещения мастера кисти по Европе при помощи мультидисциплинарных методов. Подобные исследования сближают строгие научные наблюдения с одной стороны, и фантазию и воображение художников - с другой», - подытожил Ким.