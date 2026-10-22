22 октября 2026, 13:35 Наталья Гудемчук

Вместо банов - легализация: во Франции учредили премию для книг, созданных с помощью ИИ

Вместо банов - легализация: во Франции учредили премию для книг, созданных с помощью ИИ
euronews

Во Франции появилась новая литературная премия Prix Pascal de Littérature IA, призванная отмечать произведения, созданные при участии искусственного интеллекта. Её учредили на фоне скандалов вокруг использования ИИ в литературных конкурсах, в том числе в борьбе за Гонкуровскую премию - одну из самых престижных литературных наград Франции. Об этом сообщает Euronews.

С сентября французский литературный мир обсуждает дело канадско-гаитянского писателя Телисона Орельена, которого обвинили в масштабном использовании ИИ при создании романа «C’était ça ou mourir».

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Накануне канадский издатель Орельена подтвердил, что при работе над книгой действительно использовался искусственный интеллект, и прекратил сотрудничество с автором. Сам Орельен продолжает отрицать обвинения. В интервью журналисту французской газеты Libération Рашиду Лаирешу он заявил, что обращался к внешним источникам для исторических исследований.

«Я сказал, что книгу написал я; это не так, будто её написал ИИ», - настаивает писатель. По его словам, он использовал инструменты ИИ так же, как при переводе с одного языка на другой, и не ожидал, что ситуация вызовет такой резонанс.

Новая премия Pascal, напротив, открыто допускает использование искусственного интеллекта. При этом организаторы подчёркивают на официальном сайте, что это «не технологический конкурс».

«ИИ уже присутствует в литературных мастерских, рукописях и книжных магазинах, часто оставаясь незамеченным», - говорится на сайте премии. «Премия Pascal задаёт вопрос открыто: что считать литературным произведением, когда автор и машина работают вместе?»

Участникам необходимо представить рукопись и техническое досье с описанием того, как именно использовался искусственный интеллект. Разрешены все основные языковые модели, включая ChatGPT, Claude, Gemini и LLaMA.

«В то время как другие пытаются выявлять ИИ с помощью противоречивых инструментов обнаружения, Prix Pascal предлагает авторам открыто заявлять о его использовании: никакой агитации, никаких судебных исков - прозрачность как основа для дискуссии и коллективного разума», - заявляют организаторы.

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Премия открыта для всех, кто пишет на французском языке, независимо от гражданства и места жительства. Участие издателя не обязательно. Её основатели - предприниматели в сфере технологий Филипп Родригес, Альбин Сервиан и Жиль Мантре. Родригес является соучредителем консалтинговой компании по сделкам слияний и поглощений Avolta, Сервиан - бывший председатель ЛГБТК+-журнала Têtu, а Мантре преподаёт в Гарварде и Университете Париж 1 Пантеон-Сорбонна.

«Жюри ищет неопубликованное произведение, которое будет полезным или заставит задуматься», - поясняют основатели.

Приём заявок объявили 21 октября. Состав жюри, которое организаторы называют «жюри из пяти знаковых фигур», обещают раскрыть до конца месяца. Победителя 2026 года объявят в середине декабря. Денежного вознаграждения не предусмотрено, однако лауреату обещают помочь с публикацией книги.

Французское законодательство не запрещает использование ИИ при написании литературных произведений и не регулирует эту практику специальными нормами. Тем не менее новая премия появилась в момент, когда представители творческих профессий всё активнее выступают против использования ИИ и требуют установить правила и механизмы защиты авторов.

Премию назвали в честь французского математика и философа Блеза Паскаля. На сайте организаторы отмечают, что он был «единственным западным мыслителем, который одновременно стал первопроходцем в области механических устройств и мастером языка».

Там же приводится его фраза: «Чем больше у человека ума, тем больше оригинальных людей он находит вокруг себя».

Как отмечает Euronews, остаётся только гадать, насколько знаменитый эрудит, автор «Мыслей», сейчас переворачивается в гробу.

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