22 октября 2026, 19:51

Перчатку Таноса с драгоценными камнями стоимостью $25 млн выставят на аукцион

Перчатку Таноса с драгоценными камнями стоимостью $25 млн выставят на аукцион

Ювелирную копию Перчатки бесконечности из вселенной Marvel продадут 8 декабря в Абу-Даби. Её украшают шесть настоящих драгоценных камней, а стоимость изделия ранее оценивали в 25 миллионов долларов.

О предстоящих торгах объявили аукционный дом Julien’s Auctions и компания East Continental Gems, сообщает Reuters. Аукцион пройдёт в отеле Rosewood Abu Dhabi. Также перчатку покажут в Бахрейне.

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Вместо вымышленных Камней бесконечности в неё вставлены рубин, гранат, сапфир, аметист, изумруд и жёлтый бриллиант. Каждый соответствует одному из шести камней, которые в историях Marvel управляют пространством, разумом, душой, реальностью, силой и временем.

Широкую известность артефакт получил благодаря фильму «Мстители: Война бесконечности» 2018 года. Именно с помощью этой перчатки Танос одним щелчком пальцев уничтожил половину живых существ во Вселенной.

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На продажу выставляют коллекционную ювелирную реплику, а не реквизит со съёмок. Изделие, созданное East Continental Gems совместно с Gentle Giant Ltd, демонстрировали на фестивале Comic-Con в Сан-Диего ещё в 2022 году. Указанные 25 миллионов долларов - оценка его стоимости, а не результат торгов.

Как объяснила представитель Julien’s Auctions Талия Фридман, лот может заинтересовать сразу несколько категорий покупателей: поклонников Marvel, ценителей драгоценностей и коллекционеров, желающих получить необычный трофей.

Аукцион состоится незадолго до выхода нового фильма «Мстители: Судный день» - его премьера запланирована на 18 декабря.

 

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