22 октября 2026, 14:05 Наталья Гудемчук

Названы самые страшные фильмы ужасов в истории: лидер рейтинга не меняется уже четыре года

Названы самые страшные фильмы ужасов в истории: лидер рейтинга не меняется уже четыре года

Британский проект Science of Scare обновил рейтинг самых страшных фильмов ужасов в истории. При составлении рейтинга исследователи измеряли пульс зрителей во время просмотра. Четвёртый год подряд первое место занял фильм «Синистер» режиссёра Скотта Дерриксона. Об этом сообщает MoneySuperMarket.

«Синистер» 2012 года получил 96 баллов из 100 возможных. Во время просмотра средний пульс участников вырос на 34% - с 64 до 86 ударов в минуту. В самой страшной сцене он достигал 131 удара в минуту.

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Главный герой фильма - автор документальных книг о реальных преступлениях Эллисон Освальт, которого играет Итан Хоук. Он переезжает с семьёй в дом, где произошло жестокое убийство, и находит видеозаписи, которые помогают раскрыть тайну преступления. Однако расследование ставит под угрозу его близких.

Второе место занял фильм «Астрал. Онлайн» (Host) режиссёра Роба Сэвиджа, получивший 95 баллов. По сюжету шестеро друзей проводят спиритический сеанс по видеосвязи в Zoom, но случайно впускают в свои дома нечто зловещее. Эта картина вызвала самое сильное учащение пульса среди всех участников исследования: в среднем он достигал 88 ударов в минуту.

На третьем месте оказался экспериментальный хоррор «Скинамаринк» (Skinamarink) режиссёра Кайла Эдварда Болла с результатом 91 балл. По сюжету двое детей просыпаются ночью и обнаруживают, что их отец исчез, а в доме начинают пропадать двери и окна. Фильм выделяется не столько резкими пугающими сценами, сколько гнетущей атмосферой. Во время просмотра вариабельность сердечного ритма зрителей снизилась на 22% - это один из самых высоких показателей стресса за всю историю исследования.

В первую десятку также вошли «Астрал» (четвёртое место), «Заклятие» (пятое), «Реинкарнация» (шестое), «Улыбка 2» (седьмое), «Улыбка» (восьмое), «Изгоняющий дьявола» (девятое), а также «Поговори со мной» и «Дом ада LLC», разделившие десятое место.

Отдельно организаторы выделили самые страшные новинки 2026 года. Среди фильмов, впервые попавших в рейтинг, выше всех оказался «Полутон» (Undertone). Он разделил 33-е место с фильмом «Тишина» (Hush), набрав 63 балла. При этом средний пульс зрителей повысился незначительно, зато вариабельность сердечного ритма снизилась на 22%, что указывает на сильную стрессовую реакцию.

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Среди других новинок, попавших в первую полусотню рейтинга, - «Одержимость» (Obsession), «Астрал 6: Они уже здесь» (Insidious: Out of the Further), «Хокум» (Hokum) и «Закулисье реальности» (Backrooms).

Самый сильный единичный испуг за всю историю проекта вызвал фильм «Обитель зла» (Resident Evil) 2026 года режиссёра Зака Креггера: в одном из эпизодов пульс зрителей подскочил до 134 ударов в минуту. Однако в общий топ-50 картина не попала.

Проект Science of Scare проводится ежегодно с 2020 года. В исследовании 2026 года участвовали 250 человек, которые смотрели англоязычные фильмы ужасов с датчиками, фиксирующими сердечный ритм.

С 2023 года организаторы используют специальный индекс страха, который учитывает три показателя: среднее учащение пульса, максимальный скачок сердечного ритма и изменение вариабельности сердечного ритма. Последний показатель помогает оценить стресс и напряжение, которые могут возникать даже без резких пугающих сцен.

В итоговый список входят 50 фильмов. Организаторы отбирают их по рекомендациям критиков и зрителей, обсуждениям на тематических форумах, а также по результатам предыдущих рейтингов. В исследовании учитываются только фильмы ужасов на английском языке.

на фото - кадр из фильма Sinister 

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