15 лет на чердаке: британский пенсионер продал коллекцию Pokémon более чем за $2 млн

Коллекция карточек Pokémon, которую бывший маляр-декоратор из британского Уокинга хранил на чердаке около 15 лет, ушла с молотка за £1,56 млн - более $2 млн. Результат многократно превысил предварительные ожидания аукционистов.

Владелец, пожелавший остаться неизвестным, заинтересовался карточками в конце 1990-х, когда их начал собирать и обменивать в школе его сын. Отец решил, что они могут стать неплохим вложением, и стал покупать полные наборы, в том числе у продавца из Малайзии через eBay.

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Карточки он бережно складывал в специальные альбомы. Когда сын потерял интерес к Pokémon, коллекцию убрали на чердак, где она пролежала полтора десятилетия.

О возможной ценности своего собрания мужчина задумался после газетной публикации о продаже одной карточки более чем за £6 тысяч. Обнаружив у себя похожие экземпляры, он обратился в аукционный дом Ewbank’s. Специалистов поразили и сохранность карточек, и масштаб коллекции: 42 полных набора, из которых хозяин решил продать 41, оставив один себе.

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Торги состоялись 21 октября. Один из наборов, когда-то купленный примерно за £300, продали за £75 тысяч. Самым дорогим лотом стал Legendary Collection Complete Master Set с карточкой Чаризарда: вместо ожидаемых £15–20 тысяч за него предложили £100 тысяч. По словам аукциониста Эндрю Юбанка, покупателей со всего мира привлекли полнота собрания и отличное состояние карточек.

Общая сумма продажи составила £1,56 млн с учётом аукционных сборов; непосредственно ставки за лоты достигли £1,2 млн. Поэтому итоговую стоимость торгов не следует путать с суммой, которую получит продавец.