21 октября 2026, 13:40 Наталья Гудемчук

The Beatles возвращаются в центр Ливерпуля: огромный новый музей откроют в 2028 году

The Beatles возвращаются в центр Ливерпуля: огромный новый музей откроют в 2028 году
bbc.com

В 2028 году в центре Ливерпуля откроется новый музей The Beatles, который расскажет историю легендарной группы с помощью иммерсивных технологий, оригинальных экспонатов и воссозданных исторических декораций. Проект реализует компания Apple Corps при поддержке Пола Маккартни и Ринго Старра. Об этом сообщает ВВС.

Музей The Beatles Story переедет из Альберт-дока в бывшее здание крытого рынка St Johns Market в центре города. Его площадь составит около 9300 квадратных метров - более чем в четыре раза больше нынешней. Об этом сообщила компания Apple Corps, управляющая деловыми интересами группы.

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Посетители смогут проследить путь музыкантов от послевоенного Ливерпуля, где они выросли, до мировой славы. Экспозиция позволит побывать в Гамбурге, где The Beatles начинали выступать, в клубе Cavern, на студии Abbey Road и стадионе Shea в Нью-Йорке, а также в бывшем офисе группы на лондонской улице Сэвил-Роу.

Для создания экспозиции используют иммерсивные технологии, подлинные предметы и декорации, воссоздающие знаковые места из истории группы. Некоторые из них изготовят с использованием декораций и реквизита из четырёх биографических фильмов о The Beatles, которые режиссёр Сэм Мендес готовит к выходу в 2028 году.

Рядом с музеем, в башне St Johns Beacon, оборудуют смотровую площадку в стиле мультфильма «Жёлтая подводная лодка». Оттуда посетители смогут увидеть Ливерпуль с высоты и рассмотреть места, связанные с историей группы.

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«Я люблю Ливерпуль. Это неотъемлемая часть меня и The Beatles. Для меня невероятно и трогательно, что люди по-прежнему интересуются нашей историей. Я с нетерпением жду, когда The Beatles Story и St Johns Beacon преобразятся в самом сердце города», - заявил Пол Маккартни.

Музыкант также отметил, что без Ливерпуля история группы сложилась бы иначе.

Ринго Старр поддержал проект и напомнил о музыкальных традициях родного города. «Ливерпуль был и остаётся музыкальным городом. И теперь мы расширяем The Beatles Story в Ливерпуле - как это круто! Ритм продолжается», - сказал он.

Новый музей будет работать под управлением Apple Corps. Компания возьмёт на себя руководство The Beatles Story в его нынешнем месте в 2027 году, а затем перенесёт экспозицию в новое здание.

Часть доходов от продажи билетов направят в благотворительный фонд Apple Corps Liverpool Trust, созданный для поддержки молодых музыкантов и других представителей творческих профессий в Ливерпуле.

Новый проект станет второй постоянной площадкой, посвящённой The Beatles, которую будет курировать Apple Corps. Первая откроется в конце 2027 года в Лондоне, в здании на Сэвил-Роу, 3, где располагался офис компании и на крыше которого группа дала свой последний публичный концерт в январе 1969 года.

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