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У «Оскара» нашли древнеегипетского двойника: мог ли бог Птах вдохновить создателя награды?

У «Оскара» нашли древнеегипетского двойника: мог ли бог Птах вдохновить создателя награды?

Бронзовая фигурка древнеегипетского бога Птаха, представленная на лондонской ярмарке Frieze Masters, привлекла внимание неожиданным сходством с «Оскаром». История её владельцев допускает любопытную связь с Голливудом - однако доказательств заимствования пока нет, замечает Euronews

На первый взгляд между древнеегипетским божеством и главной кинопремией мира мало общего. Но строгая фронтальная поза, вытянутый силуэт и руки, удерживающие предмет перед телом, делают сравнение вполне понятным. Именно на сходство силуэтов обращают внимание организаторы Frieze, представившие бронзу из собрания антиквара Руперта Уэйса.

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По словам Уэйса, фигурка некогда принадлежала американскому издателю и коллекционеру Уильяму Рэндольфу Херсту. Среди его друзей и гостей был художник-постановщик MGM Седрик Гиббонс - автор дизайна будущего «Оскара».

Исследуя историю предмета перед ярмаркой, антиквар предположил, что Гиббонс мог увидеть бронзу в одном из домов Херста. У издателя были резиденция в калифорнийском Сан-Симеоне и египетское собрание в Нью-Йорке. Такая возможность и внешнее сходство фигурок стали основой версии.

Уэйс признаёт: документально подтвердить эту связь он не может. Его гипотеза строится на сопоставлении формы и обстоятельств знакомства Гиббонса с коллекцией. «Все это дело - в некотором смысле предположение. Мы сложили два и два и получили либо четыре, либо пять. Мы не можем это доказать. Они - невероятно похожи и оказались в нужном месте с нужными людьми в нужное время, так что это было скорее больше, чем обычное стечение обстоятельств», - объясняет Уэйс.

Что об истории «Оскара» известно точно

Американская киноакадемия описывает награду как стилизованную фигуру рыцаря с мечом, стоящего на катушке киноплёнки. Дизайн разработал Седрик Гиббонс, а объёмную скульптуру создал Джордж Стэнли.

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Первые статуэтки вручили 16 мая 1929 года. Пять спиц катушки символизируют первоначальные профессиональные отделения академии: актёров, режиссёров, продюсеров, технических специалистов и сценаристов.

В официальной истории награды египетская фигурка не названа источником вдохновения. Поэтому версия о Птахе пока дополняет рассказ о создании «Оскара» любопытным предположением, но не меняет установленного авторства.

Почему именно Птах

Птах - древнеегипетский бог-творец, покровитель ремесленников, архитекторов и художников. По описанию Британского музея, его часто изображали в плотно облегающем тело одеянии, похожем на погребальные пелены, с головным убором в форме шапочки и скипетром в руках. Отсюда характерная неподвижность и собранность фигуры.

Представленную в Лондоне бронзу организаторы ярмарки относят к XXVI династии - последней продолжительной эпохе правления местной династии перед персидским завоеванием Египта в 525 году до н. э.

По сообщению Euronews, статуэтка нашла покупателя уже в день открытия Frieze Masters. Сумму сделки не объявили. Её возможное влияние на голливудскую награду осталось открытым вопросом - привлекательным для любителей кино, но пока без окончательного ответа, заключает Euronews.

 

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