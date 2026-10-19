Париж заработал сотни миллионов евро благодаря возвращению Селин Дион на сцену

Шестнадцать концертов Селин Дион в Париже собрали более 500 тысяч зрителей и принесли 130 миллионов евро от продажи билетов. Но финансовый эффект оказался гораздо шире музыкальной индустрии: поклонники заполнили гостиницы, рестораны и транспорт, а общий вклад выступлений певицы в экономику Франции с учетом концертов весной 2027 года может достичь 1,95 миллиарда евро.

В субботу, 17 октября, канадская певица завершает серию выступлений, проходившую в сентябре и октябре. За это время она провела на сцене около 40 часов и исполнила почти 400 песен. Многие зрители специально приехали в Париж из других стран, пишет HuffPost.

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Билеты принесли 130 миллионов евро

Первая серия из 16 концертов принесла 130 миллионов евро от продажи билетов. Еще 80 миллионов евро ожидается от десяти дополнительных выступлений, запланированных на весну 2027 года. Эти суммы отражают выручку от билетов, а не чистый доход певицы: часть денег идет на оплату музыкантов, технических специалистов, охраны, оборудования и организацию шоу.

Однако для французской столицы концерты стали не только музыкальным событием. Тысячи приезжих тратили деньги на транспорт, проживание, питание и развлечения, поддерживая целый ряд отраслей.

Спрос на поездки в Париж резко вырос

Одними из первых эффект ощутили транспортные компании. По данным сервиса Trainline, за неделю с 11 по 18 сентября число пассажиров, направлявшихся в Париж, удвоилось по сравнению с предыдущей неделей. Особенно заметно вырос спрос на поездки из других европейских городов: из Цюриха - на 420%, из Барселоны - на 206%, из Лондона - на 205%.

В Париж приезжали и поклонники из Северной Америки, Азии, Австралии и Бразилии. Многие оставались в городе на несколько дней, поэтому дополнительные расходы не ограничивались билетами на концерт.

Гостиницы столкнулись с резким ростом спроса. В дни выступлений свободные номера найти было сложно, а цены на оставшиеся варианты нередко начинались от 200 евро за ночь. По данным Ouest-France, некоторые отели существенно повысили стоимость проживания.

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Повышенный интерес затронул и рынок краткосрочной аренды. Владельцы квартир на Airbnb стали использовать упоминания о концертах Селин Дион в объявлениях, привлекая туристов близостью к концертной площадке Plenitude Arena в Нантере. По оценке La Tribune, первая часть концертной резиденции могла принести гостиничному сектору около 165 миллионов евро.

Рестораны и бары заработали на поклонниках певицы

Дополнительный поток посетителей поддержал ресторанный бизнес, особенно возле концертной арены в Нантере. В дни выступлений свободных столиков почти не оставалось, а некоторые заведения продлевали часы работы, чтобы принять больше гостей.

Концертная программа вышла и за пределы площадки. В Париже рестораны предлагали специальные меню, бары устраивали караоке-вечера с песнями Селин Дион, а ночные клубы проводили тематические вечеринки. Многие мероприятия требовали предварительного бронирования и отдельной оплаты.

Например, один из ресторанов XVII округа предлагал ужин за 42 евро, после которого заведение превращалось в танцевальную площадку, работавшую до двух часов ночи.

Экономический эффект может приблизиться к двум миллиардам евро

По оценкам финансовой группы Natixis, влияние концертов распространяется далеко за пределы гостиничного и ресторанного бизнеса. Иностранные гости посещали музеи, магазины и достопримечательности, а дополнительный спрос возникал даже в таких отраслях, как страхование и услуги безопасности.

Согласно оценке эксперта, которую BFMTV приводил весной 2026 года, шестнадцать осенних концертов могут принести французской экономике около 1,2 миллиарда евро. С учетом десяти выступлений, намеченных на весну 2027 года, совокупный эффект прогнозируется на уровне 1,95 миллиарда евро.

Это расчетная оценка, а не уже полученная сумма. Тем не менее парижская резиденция Селин Дион показала, насколько крупные музыкальные события способны поддерживать туристический сектор и городской бизнес. Весной следующего года столица Франции рассчитывает вновь принять поклонников певицы.