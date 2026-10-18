«Уличный боец» побеждает, но главный сюрприз - документалка: что смотрят в кино США и Канады

Новая экранизация Street Fighter возглавляет североамериканский прокат, однако самое неожиданное событие выходных - успех документального фильма об Элизабет Холмс. Триллер о человеке внутри кита стартует слабее ожиданий, а новая версия «Разума и чувств» получает тёплый приём зрителей.

Уикенд 16–18 октября оказался богатым на премьеры: за внимание публики борются экранизация видеоигры, документальное кино, необычный триллер и Джейн Остин. По предварительным расчётам, первое место достанется «Уличному бойцу», но по восторгам аудитории лидер совсем другой.

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Приведённые ниже суммы - прогнозы сборов за выходные в США и Канаде, основанные на первых результатах проката. Окончательные итоги могут измениться.

«Уличный боец»: первое место с оговорками

Новый Street Fighter рассчитывает собрать около 31 млн долларов в 3575 кинотеатрах. В пятницу, включая предварительные показы четверга, картина заработала 13 млн. Для первого места этого достаточно, но Paramount ожидала несколько более уверенного старта - примерно в середине диапазона от 30 до 40 млн.

Режиссёр Китао Сакурай перенёс на экран знаменитую игру Capcom о бойцах, участвующих в турнире. Среди исполнителей главных ролей - Ноа Сентинео, Эндрю Кодзи и Каллина Лян. Производственный бюджет составил 82 млн долларов, поэтому дальнейшая судьба фильма во многом будет зависеть от зарубежного проката и того, насколько хорошо он удержит зрителей в следующие недели.

Первые отзывы неоднозначны. На момент публикации исходного материала положительными были 42% рецензий критиков на Rotten Tomatoes, тогда как зрительский показатель достигал 82%. При этом опрошенные CinemaScore посетители первых сеансов поставили фильму B− - довольно сдержанную оценку для зрелищной премьеры.

Критик The Hollywood Reporter Фрэнк Шек упрекнул картину в сумбурном смешении интонаций: по его мнению, развлекать ей удаётся лишь время от времени. Получается знакомая история: поклонники первоисточника настроены заметно благосклоннее рецензентов, однако всеобщего восторга пока нет.

Документалка об Элизабет Холмс становится событием

Главный сюрприз - You Can See Everything, документальный фильм Нейтана Филдера и Лэнса Оппенхайма об основательнице Theranos Элизабет Холмс и её жизни перед отправкой в тюрьму.

Картина A24 претендует примерно на 12 млн долларов за первый уикенд, хотя выходит всего в 855 кинотеатрах. Для документального фильма, не связанного с музыкой, это исключительно сильный результат. Другие отраслевые прогнозы допускают старт в диапазоне 12–14 млн долларов.

По информации студии, около 750 сеансов на выходных были распроданы. Причём фильм привлекает молодую публику: среди покупателей билетов в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе 75% - люди младше 35 лет.

Редкий случай, когда критики и зрители почти единодушны: в исходном отчёте у фильма было по 99% положительных отзывов от обеих групп на Rotten Tomatoes. Высоки и оценки на Letterboxd, однако объявлять картину безусловным рекордсменом платформы преждевременно: рейтинг первых зрителей быстро меняется.

Пока именно эта премьера выглядит фильмом, которому особенно помогает обсуждение: история технологического обмана неожиданно превратилась в кино, ради которого публика идёт в зал.

«Другая мама»: хоррор резко теряет аудиторию

Победитель предыдущего уикенда, Other Mommy, по прогнозам, опустится на третье место с 7,8 млн долларов. Это означает падение примерно на 72% относительно стартовых выходных. Общая касса в США и Канаде должна достичь приблизительно 44,3 млн.

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Для фильмов ужасов резкое снижение сборов после премьеры - явление привычное. Однако здесь оно сопровождается тревожным сигналом: зрители CinemaScore поставили картине D+. Такой приём оставляет мало оснований рассчитывать на сильные рекомендации знакомым.

Whalefall: необычная идея пока не привела зрителей

Триллер Whalefall Брайана Даффилда стартует примерно с 7 млн долларов в 3065 кинотеатрах - заметно ниже ожидавшихся студией 11 млн.

Остин Абрамс играет дайвера, которого проглатывает кашалот. В основу фильма лёг роман Дэниела Крауса, опубликованный в 2023 году. При производственном бюджете 60 млн долларов такой дебют выглядит слабым, хотя делать окончательный вывод об окупаемости после первых выходных рано.

При этом отзывы лучше кассового результата: 71% положительных рецензий критиков и 82% зрительских отзывов на Rotten Tomatoes, оценка B от CinemaScore.

Любопытная проблема фильма - разрыв между обещанием совершенно безумного приключения и его исполнением. Критик THR Дэвид Руни счёл, что картине как раз недостаёт безрассудства, которое сделало бы столь невероятную историю по-настоящему увлекательной.

«Разум и чувства»: скромная касса, довольная публика

Новая экранизация романа Джейн Остин «Разум и чувства» рассчитывает на 6,7 млн долларов в 2545 кинотеатрах. Режиссёр Джорджия Окли рассказывает историю сестёр Дэшвуд, чья жизнь меняется после смерти отца. Главные роли исполнили Дейзи Эдгар-Джонс и Эсме Крид-Майлз.

При бюджете примерно 25 млн долларов старт умеренный, зато реакция зрителей обнадёживает: A− от CinemaScore - самая высокая оценка среди перечисленных игровых новинок. На Rotten Tomatoes у фильма 75% положительных отзывов критиков и 89% - зрителей.

Главная трудность для новой постановки - неизбежные сравнения с версией Энга Ли 1995 года. По мнению Руни, фильму редко удаётся выйти из тени знаменитого предшественника. Но тёплый зрительский приём оставляет надежду на устойчивый прокат.

Таким образом, уикенд пока складывается в пользу «Уличного бойца» по общей кассе и документального фильма об Элизабет Холмс - по масштабу неожиданного успеха. А самые довольные зрители игровых премьер, судя по CinemaScore, выходят с новой экранизации Джейн Остин.

Источники: предоставленный материал The Hollywood Reporter; свежие публикации Deadline и Forbes. Оценки аудитории и критиков приведены на момент исходного отчёта и могут меняться.