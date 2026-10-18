18 октября 2026, 10:49

«Хочу немного пожить для себя»: Тарантино написал сценарий десятого фильма, но не торопится со съёмками

«Хочу немного пожить для себя»: Тарантино написал сценарий десятого фильма, но не торопится со съёмками

Квентин Тарантино сообщил, что у него уже есть сценарий, который может стать основой его десятого и последнего фильма. Однако возвращаться на съёмочную площадку режиссёр пока не спешит: сначала он намерен поставить спектакль, а затем провести время с семьёй.

О своих планах автор «Криминального чтива» рассказал в выпуске «Шоу Грэма Нортона», вышедшем 16 октября. Тарантино объяснил, что написал сценарий, который ему очень нравится, но окончательное решение о следующем фильме хочет принять после работы в театре и перерыва на семейную жизнь. По его словам, ему хочется «немного пожить», а уже потом понять, чем заниматься дальше.

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Режиссёр давно говорит, что собирается завершить свою полнометражную фильмографию десятой картиной. Тем не менее нынешнее заявление ещё не означает скорого запуска проекта: название, сюжет и актёрский состав будущего фильма он не раскрыл.

Сейчас внимание Тарантино сосредоточено на его театральном дебюте - The Popinjay Cavalier, приключенческой комедии с Сашей Бароном Коэном. Тарантино выступает и автором пьесы, и режиссёром постановки. Предварительные показы в лондонском театре Phoenix начнутся 23 февраля 2027 года, официальная премьера назначена на 18 марта. Спектакль планируют играть до 13 июня.

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Действие разворачивается в Европе 1830-х годов. Главный герой - актёр Руперт Себастьян Томас-младший, который отправляется в Париж выступать в «Комеди Франсез». Однако несколько неосторожных высказываний о французах превращают его поездку в опасное приключение. Создатели обещают акробатику, поединки на шпагах, переодевания и фирменное остроумие Тарантино.

Изначально эта история тоже задумывалась для кино. Уже в процессе работы Тарантино понял, что материал лучше подходит для сцены. Сам он описывает будущую постановку как сочетание приключенческого фильма плаща и шпаги с французским фарсом.

Последним вышедшим фильмом режиссёра остаётся «Однажды в… Голливуде» 2019 года с Леонардо Ди Каприо, Брэдом Питтом и Марго Робби. Когда зрители увидят его следующую картину, Тарантино пока не объявляет.

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