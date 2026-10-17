Николас Кейдж и Антонио Бандерас сыграют главные роли в новом сезоне «Настоящего детектива»

Антонио Бандерас присоединился к Николасу Кейджу в пятом сезоне сериала «Настоящий детектив». Актеры исполнят главные роли в новом сезоне антологии HBO, съемки которого запланированы на 2027 год. Действие развернется в районе Джамейка-Бей в Нью-Йорке.

Бандерас сыграет Рая Гарсию, а Кейдж - Генри Логана. Подробности о персонажах пока не раскрываются.

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За новый сезон отвечает Исса Лопес, которая ранее работала над четвертой частью сериала - «Ночная страна» (Night Country) с Джоди Фостер и Кали Рейс. На этот раз Лопес выступит сценаристом, режиссером и исполнительным продюсером.

В числе исполнительных продюсеров также заявлены Дэниел Зельман, Мари Джо Уинклер, Кэтлин Маккаффри, Николас Кейдж, Антонио Бандерас, Стив Голин, Ричард Браун, Ник Пиццолатто, Кэри Фукунага, Вуди Харрельсон и Мэттью Макконахи.

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«Настоящий детектив» создал Ник Пиццолатто. За время существования сериал получил 41 номинацию на премию «Эмми» и выиграл 6 наград, в том числе за актерские работы Вуди Харрельсона, Мэттью Макконахи, Махершалы Али и Джоди Фостер.

Четвертый сезон стал самым просматриваемым в истории проекта. По данным HBO, его аудитория на разных платформах достигла 12,7 млн зрителей.

Бандерас известен по фильмам «Маска Зорро» и «Легенда Зорро», а также озвучиванию Кота в сапогах во франшизе «Шрек». Среди его недавних работ - байопик об Энтони Бурдене «Тони» и фильм «Плохая девочка» (Babygirl) с Николь Кидман.

Кейдж, в свою очередь, получил признание благодаря фильмам «Свинья», «Гениальный сон» (Dream Scenario), «Покидая Лас-Вегас» и «Сокровище нации». Роль в «Настоящем детективе» станет лишь второй главной ролью актера в телевизионном сериале после проекта «Паук-нуар» (Spider-Noir).