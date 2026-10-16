16 октября 2026, 15:14

Стивен Содерберг поможет завершить съемки фильма «Бэтмен 2» после того, как Мэтт Ривз отказался от участия из-за семейных обстоятельств.

Стивен Содерберг поможет завершить съемки фильма «Бэтмен 2» после того, как Мэтт Ривз отказался от участия из-за семейных обстоятельств.

Как подтвердило издание Variety , Стивен Содерберг возьмется за завершение работы над фильмом «Бэтмен: Часть 2», пока режиссер Мэтт Ривз находится в отпуске по личным причинам .

«Поскольку Мэтт Ривз продолжает заниматься семейными делами, Стивен Содерберг, будучи поклонником творчества Мэтта, обратился к нему и при полной поддержке DC Studios поможет сценаристу и режиссеру завершить последние недели основных съемок фильма «Бэтмен: Часть 2», - говорится в заявлении представителя студии. - Мэтт и Стивен будут тесно сотрудничать с актерами и съемочной группой, чтобы воплотить в жизнь видение Мэтта относительно фильма».

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Содерберг в своем заявлении сказал: «Я считаю работу Мэтта Ривза над «Бэтменом» потрясающей; она была целенаправленной, конкретной и строго последовательной. Наша цель - работать с Мэттом и его командой над созданием материала, который органично впишется в уже отснятый материал, чтобы Мэтт мог должным образом завершить свой фильм».

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Ривз уточнил в интервью X, что он продолжит работу над проектом, но не на съемочной площадке, пока не завершатся основные съемки.

В начале октября Warner Bros. и DC Studios объявили о приостановке производства фильма «Бэтмен: Часть II» , заявив, что Ривз временно отстранился от проекта, чтобы решить «семейные дела».

«Производство фильма «Бэтмен: Часть 2» временно приостановлено, пока Мэтт Ривз занимается семейными делами», - говорится в заявлении представителя студии. «Мэтт пользуется полной поддержкой DC Studios, и мы с нетерпением ждем возможности продолжить работу над фильмом в ближайшее время».

Содерберг - обладатель премии «Оскар», наиболее известный по фильмам «Трафик», «Эрин Брокович», «Секс, ложь и видеокассеты» и «Одиннадцать друзей Оушена». Среди его последних работ - «Кристоферы», «Чёрный мешок», «Присутствие» и «Джон Леннон: Последнее интервью».

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