На аукционе Christie’s за рекордную сумму продали картину Кандинского с удивительной историей

Christie’s

На аукционе Christie’s в Лондоне картина Василия Кандинского «Красочная жизнь» ушла с молотка за 31,5 млн фунтов стерлингов (около 37 млн евро). Об этом сообщает The New York Times.

Торги продолжались около шести минут. Итоговая цена превысила ожидания аукционного дома: перед продажей картину оценивали в 18–25 млн фунтов стерлингов.

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Василий Кандинский - один из основоположников абстракционизма и выдающийся художник-авангардист, родившийся в Москве. Картину «Красочная жизнь» он написал во Франции в 1907 году. На полотне изображён яркий, похожий на сон пейзаж с фигурами людей в нарядной одежде.

При создании картины художник вдохновлялся поездкой на Урал и культурой народа коми.

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Около 1919 года картину приобрёл нидерландский художник Поль Ситроен. В 1927 году он продал её нидерландскому коллекционеру Эмануэлю Левенштейну. После смерти коллекционера его вдова передала полотно во временное пользование Городскому музею Амстердама.

В октябре 1940 года, во время нацистской оккупации Нидерландов, картину продали при невыясненных обстоятельствах. В 1972 году её приобрела немецкая банковская группа BayernLB и передала в музей в Мюнхене, где произведение хранилось почти полвека.

В 2023 году наследники Левенштейна добились возвращения картины. Нынешняя продажа на Christie’s стала новым этапом в истории «Красочной жизни».