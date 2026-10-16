16 октября 2026, 08:30 Наталья Гудемчук

На аукционе Christie’s за рекордную сумму продали картину Кандинского с удивительной историей

На аукционе Christie’s за рекордную сумму продали картину Кандинского с удивительной историей
Christie’s

На аукционе Christie’s в Лондоне картина Василия Кандинского «Красочная жизнь» ушла с молотка за 31,5 млн фунтов стерлингов (около 37 млн евро). Об этом сообщает The New York Times.

Торги продолжались около шести минут. Итоговая цена превысила ожидания аукционного дома: перед продажей картину оценивали в 18–25 млн фунтов стерлингов.

Читайте нас также

Василий Кандинский - один из основоположников абстракционизма и выдающийся художник-авангардист, родившийся в Москве. Картину «Красочная жизнь» он написал во Франции в 1907 году. На полотне изображён яркий, похожий на сон пейзаж с фигурами людей в нарядной одежде.

При создании картины художник вдохновлялся поездкой на Урал и культурой народа коми.

Читайте Mixer
На аукционе Christie’s за рекордную сумму продали картину Кандинского с удивительной историей

Скорпионы, Козероги, Весы и Львы в гороскопе Анжелы Перл на субботу 17…
На аукционе Christie’s за рекордную сумму продали картину Кандинского с удивительной историей

Парижская квартира, дом у моря или уютная дача: какой стиль жизни ближе…
На аукционе Christie’s за рекордную сумму продали картину Кандинского с удивительной историей

Интернет мемы на утро 16 октября и яблочный пирог
На аукционе Christie’s за рекордную сумму продали картину Кандинского с удивительной историей

Латунная ласточка принесёт добрые вести: какие знаки цыганского гороскопа…

Около 1919 года картину приобрёл нидерландский художник Поль Ситроен. В 1927 году он продал её нидерландскому коллекционеру Эмануэлю Левенштейну. После смерти коллекционера его вдова передала полотно во временное пользование Городскому музею Амстердама.

В октябре 1940 года, во время нацистской оккупации Нидерландов, картину продали при невыясненных обстоятельствах. В 1972 году её приобрела немецкая банковская группа BayernLB и передала в музей в Мюнхене, где произведение хранилось почти полвека.

В 2023 году наследники Левенштейна добились возвращения картины. Нынешняя продажа на Christie’s стала новым этапом в истории «Красочной жизни».

google news Подпишитесь на нас
На аукционе Christie’s за рекордную сумму продали картину Кандинского с удивительной историей

Парижская квартира, дом у моря или уютная дача: какой стиль жизни ближе…
На аукционе Christie’s за рекордную сумму продали картину Кандинского с удивительной историей

Интернет мемы на утро 16 октября и яблочный пирог

В мире

Трагедия в Пакистане: при обрушении крыши школы погибли 29 детей и учительница
16 октября, 08:30
На аукционе Christie’s за рекордную сумму продали картину Кандинского с удивительной историей
16 октября, 08:00
В американском штате Орегон подросток устроил стрельбу в начальной школе - четверо погибших
Трагедия в Пакистане: при обрушении крыши школы погибли 29 детей и учительница
15 октября, 20:28 20:28
Трамп отказался показывать в прямом эфире казнь бывшего военного, убившего 13 человек
Трагедия в Пакистане: при обрушении крыши школы погибли 29 детей и учительница
15 октября, 19:58 19:58
«Не могу выйти на пенсию»: 80-летний Сильвестр Сталлоне рассказал о свадьбе дочери
Трагедия в Пакистане: при обрушении крыши школы погибли 29 детей и учительница
15 октября, 19:29 19:29
Сто лет пролежал в музейном ящике: в Британии обнаружили неизвестного науке динозавра
Трагедия в Пакистане: при обрушении крыши школы погибли 29 детей и учительница
15 октября, 18:59 18:59
Мощные ливни в Стамбуле: трое погибших, тысячи эвакуированных и закрытые школы
Трагедия в Пакистане: при обрушении крыши школы погибли 29 детей и учительница
15 октября, 18:27 18:27
Ватикан сообщил новые подробности о состоянии Папы Римского после операции на легком
Трагедия в Пакистане: при обрушении крыши школы погибли 29 детей и учительница
15 октября, 16:05 16:05
Принц Гарри и Меган Маркл вернулись к публичным мероприятиям в Великобритании - вопреки позиции дворца
Трагедия в Пакистане: при обрушении крыши школы погибли 29 детей и учительница
15 октября, 15:00 15:00
На британский аукцион выставят стол из дерева, которое посадил Шекспир
Трагедия в Пакистане: при обрушении крыши школы погибли 29 детей и учительница
15 октября, 14:05 14:05
Германия вводит налог на сладкие напитки: бюджет получит около 925 млн евро в год
Трагедия в Пакистане: при обрушении крыши школы погибли 29 детей и учительница
15 октября, 13:29 13:29
Трагедия в Пакистане: при обрушении крыши школы погибли 29 детей и учительница

Латвия

Рижскому зоопарку - 114 лет: родившимся сегодня детям подарят годовой абонемент для всей семьи
15 октября, 20:57
Дожди отступают: Латвию ждут солнечные выходные и ночные заморозки
15 октября, 17:58
С 15 октября в Латвии снижают разрешенную скорость: где сохранилось исключение
Рижскому зоопарку - 114 лет: родившимся сегодня детям подарят годовой абонемент для всей семьи
15 октября, 17:29 17:29
«Животные - не вещи»: Сейм Латвии принял закон после обращения 35 тысяч жителей
Рижскому зоопарку - 114 лет: родившимся сегодня детям подарят годовой абонемент для всей семьи
15 октября, 16:32 16:32
Днем солнце, ночью заморозки: какими будут выходные в Латвии
Рижскому зоопарку - 114 лет: родившимся сегодня детям подарят годовой абонемент для всей семьи
15 октября, 15:28 15:28
На Румбуле организуют бесплатный прием старых автошин: правила и график
Рижскому зоопарку - 114 лет: родившимся сегодня детям подарят годовой абонемент для всей семьи
15 октября, 14:35 14:35
Скрытая сила экономики: волонтерский труд приносит Латвии до 90 млн евро ежегодно
Рижскому зоопарку - 114 лет: родившимся сегодня детям подарят годовой абонемент для всей семьи
15 октября, 13:02 13:02
Латвия вошла в число 17 стран ЕС, где в августе выросло промышленное производство
Рижскому зоопарку - 114 лет: родившимся сегодня детям подарят годовой абонемент для всей семьи
15 октября, 12:30 12:30
Завтра - День Босса: почти каждый второй сотрудник в Латвии задумывался об увольнении из-за начальника
Рижскому зоопарку - 114 лет: родившимся сегодня детям подарят годовой абонемент для всей семьи
15 октября, 09:44 09:44
На четыре рождения - девять смертей: в Латвии растёт демографический разрыв
Рижскому зоопарку - 114 лет: родившимся сегодня детям подарят годовой абонемент для всей семьи
15 октября, 09:27 09:27
Ryanair меняет правила с 10 ноября: пассажирам из Риги придётся раньше сдавать багаж
Рижскому зоопарку - 114 лет: родившимся сегодня детям подарят годовой абонемент для всей семьи
14 октября, 19:00 19:00
Рижскому зоопарку - 114 лет: родившимся сегодня детям подарят годовой абонемент для всей семьи

ЧП

В Золитуде погибла 17-летняя девушка после падения с балкона
15 октября, 18:59
Мощные ливни в Стамбуле: трое погибших, тысячи эвакуированных и закрытые школы
В Золитуде погибла 17-летняя девушка после падения с балкона
13 октября, 15:35
В Лиепае спасатели выбили окно, чтобы попасть в квартиру к плачущему малышу и его пьяной маме
В Золитуде погибла 17-летняя девушка после падения с балкона
13 октября, 10:26
Земля продолжает дрожать: в Панаме после мощного землетрясения пострадали более 6000 человек
ВИДЕО
10 октября, 09:00
В Бабите водитель грузовика погиб после столкновения с забором, полиция выясняет причины
8 октября, 15:40
Два нападения на школы за два дня: в Польше погибла сотрудница, девять человек ранены
8 октября, 12:00
Конфликт на детской площадке в Риге: полиция задержала одного из юных участников
7 октября, 10:27
Вооруженные люди угрожали латвийским военным во время попытки прорыва границы
7 октября, 07:58
В Золитуде погибла 17-летняя девушка после падения с балкона

Бизнес

Эстония продает почтового гиганта Omniva: что изменится для клиентов
12 октября, 11:02
Disney+ меняет цены с 21 октября: как пересчитать все подписки и отключить лишнее
2 октября, 17:57
ЕК требует от Латвии усилить штрафы за нарушения налоговой отчётности: стране дали два месяца на ответ
Эстония продает почтового гиганта Omniva: что изменится для клиентов
28 сентября, 11:58 11:58
airBaltic до конца года должна найти инвесторов для спасения от кризиса
Эстония продает почтового гиганта Omniva: что изменится для клиентов
22 сентября, 11:46 11:46
Мировой туризм резко затормозил: какие страны теряют туристов, а какие ставят рекорды
Эстония продает почтового гиганта Omniva: что изменится для клиентов
22 сентября, 09:55 09:55
Названы лучшие авиакомпании мира: какое место заняла airBaltic
Эстония продает почтового гиганта Omniva: что изменится для клиентов
20 сентября, 11:08 11:08
Пассажиры выбрали лучшую авиакомпанию мира: европейцы не попали даже в первую четверку
Эстония продает почтового гиганта Omniva: что изменится для клиентов
15 сентября, 09:29 09:29
Сейм готовит новый налог в 10% для небольших дополнительных доходов
Эстония продает почтового гиганта Omniva: что изменится для клиентов
+ОПРОС
9 сентября, 15:29 15:29
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
Эстония продает почтового гиганта Omniva: что изменится для клиентов
9 сентября, 13:59 13:59
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
Эстония продает почтового гиганта Omniva: что изменится для клиентов
7 сентября, 11:28 11:28
Бросил школу в 17 лет, а в 25 заработал миллиард: история британца Джеймса Дакомба
Эстония продает почтового гиганта Omniva: что изменится для клиентов
5 сентября, 18:59 18:59
Эстония продает почтового гиганта Omniva: что изменится для клиентов

Культура

Натюрморт Уинстона Черчилля выставлен на аукцион Christie’s за полмиллиона фунтов
16 октября, 08:30
На аукционе Christie’s за рекордную сумму продали картину Кандинского с удивительной историей
Натюрморт Уинстона Черчилля выставлен на аукцион Christie’s за полмиллиона фунтов
15 октября, 15:00
На британский аукцион выставят стол из дерева, которое посадил Шекспир
Натюрморт Уинстона Черчилля выставлен на аукцион Christie’s за полмиллиона фунтов
15 октября, 11:50
«Я идиот, что делал это»: Сталлоне рассказал, о чём жалеет после десятилетий съёмок в боевиках
ВИДЕО
15 октября, 10:15
Новый «Властелин колец»? Первый трейлер «Нарнии» Греты Гервиг обещает грандиозное фэнтези
15 октября, 07:24
«Вы обещали этого не делать»: Пол Маккартни объяснил, что его раздражает в фильмах о Beatles
14 октября, 16:35
Побег из психбольницы ради кота: дипломный фильм выпускников LKA вошел в программу кинофестиваля в США
13 октября, 16:00
BBC снимет документальный фильм о Джоан Роулинг и скандалах вокруг неё
13 октября, 14:29
Натюрморт Уинстона Черчилля выставлен на аукцион Christie’s за полмиллиона фунтов

Mixer

Раки, Девы, Близнецы и Стрельцы в гороскопе Василисы Володиной на пятницу 16 октября
16 октября, 08:25
Тест: выберите заставку на телефон - и узнайте, что на самом деле держит вас на плаву
Раки, Девы, Близнецы и Стрельцы в гороскопе Василисы Володиной на пятницу 16 октября
16 октября, 08:08
Скорпионы, Козероги, Весы и Львы в гороскопе Анжелы Перл на субботу 17 октября
Раки, Девы, Близнецы и Стрельцы в гороскопе Василисы Володиной на пятницу 16 октября
16 октября, 07:56
Платья можно носить даже в мороз: колготки с секретом, которые выглядят тонкими, но сохраняют тепло
16 октября, 07:29
Попкорн под угрозой, внимание на пределе: найдите 3 отличия за 20 секунд
16 октября, 06:48
Парижская квартира, дом у моря или уютная дача: какой стиль жизни ближе вашему знаку зодиака
16 октября, 06:09
Интернет мемы на утро 16 октября и яблочный пирог
16 октября, 05:57
Латунная ласточка принесёт добрые вести: какие знаки цыганского гороскопа 16 октября поймают попутный ветер
15 октября, 23:05
Раки, Девы, Близнецы и Стрельцы в гороскопе Василисы Володиной на пятницу 16 октября

Зеленая Лампа

«Зеленая лампа»: маме троих детей нужна помощь для оплаты лечения 6-летнего сына
15 октября, 16:58
«Зеленая лампа»: маленькому Паулу с потерей слуха и аутизмом нужна помощь для оплаты терапии
«Зеленая лампа»: маме троих детей нужна помощь для оплаты лечения 6-летнего сына
14 октября, 15:00
«Зеленая лампа»: Паулу из Бауски нужна помощь для оплаты терапии
«Зеленая лампа»: маме троих детей нужна помощь для оплаты лечения 6-летнего сына
12 октября, 23:58
«Зеленая лампа»: 6-летнему Паулу с потерей слуха и аутизмом нужна помощь
9 октября, 16:58
«Зеленая лампа»: для 6-летнего Марка полностью собрана нужная сумма
7 октября, 14:57
«Зеленая лампа»: 6-летнему Марку нужна помощь для оплаты важной терапии
6 октября, 16:57
«Зеленая лампа»: маме троих детей нужна помощь для лечения 6-летнего сына
5 октября, 12:58
«Зеленая лампа»: в помощь 6-летнему Марку собрана треть нужной суммы. Акция продолжается
2 октября, 11:27
«Зеленая лампа»: маме троих детей нужна помощь для оплаты лечения 6-летнего сына

Спорт

Какаду стали символами Олимпиады-2032: Брисбен представил необычные эмблемы Игр
11 октября, 14:57
Артур Шилов стал второй звездой матча НХЛ: победы одержали и команды Гиргенсонса и Блюгерса 
Какаду стали символами Олимпиады-2032: Брисбен представил необычные эмблемы Игр
ВИДЕО
11 октября, 12:59
«Бавария» пропустила самый быстрый гол в истории Бундеслиги - Видео
Какаду стали символами Олимпиады-2032: Брисбен представил необычные эмблемы Игр
ВИДЕО
11 октября, 12:40
Месси и Суарес устроили голевое шоу: «Интер Майами» разгромил «Ди Си Юнайтед»
10 октября, 15:38
Роналду грозит дисквалификация на полгода после конфликта с тренером сборной Португалии
9 октября, 20:28
Названы десять самых дорогих футболистов мира: на первом месте - сразу двое
7 октября, 16:28
Мбаппе может покинуть «Реал» летом 2027 года: правда или слухи?
7 октября, 10:58
Лионель Месси провел последний матч за сборную Аргентины и забил гол
6 октября, 19:57
Какаду стали символами Олимпиады-2032: Брисбен представил необычные эмблемы Игр
Лента новостей
Латвия Мир
MIXER
Kонтакты Pедакция Pеклама
Политика конфиденциальности
О нас