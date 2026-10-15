15 октября 2026, 07:24

«Вы обещали этого не делать»: Пол Маккартни объяснил, что его раздражает в фильмах о Beatles

«Вы обещали этого не делать»: Пол Маккартни объяснил, что его раздражает в фильмах о Beatles

Пол Маккартни недоволен тем, что на экране его постоянно делают заметно ниже Джона Леннона. Музыкант уже попросил режиссёра Сэма Мендеса исправить эту деталь в будущих фильмах о Beatles - но увиденный кадр со съёмок снова вызвал у него вопросы.

О своей претензии Маккартни рассказал в подкасте Good Hang актрисы Эми Полер. По его словам, он, Джон Леннон и Джордж Харрисон были примерно одного роста, а Ринго Старр - немного ниже. Однако кино создаёт другую картину.

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В качестве примера музыкант вспомнил фильм «Стать Джоном Ленноном» (Nowhere Boy, 2009) режиссёра Сэм Тейлор-Джонсон. Леннона в нём сыграл Аарон Тейлор-Джонсон, а Маккартни - Томас Броди-Сангстер. Пола задела не только разница в росте: его герой выглядел более слабым и щуплым, а в одной из сцен Джон сбивал его с ног.

Маккартни рассказал, что возразил режиссёру: в действительности всё было иначе. В ответ услышал, что это художественный фильм, а не документальная картина. Такое объяснение его не убедило.

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Теперь похожая ситуация возникла с новым проектом Сэма Мендеса. Маккартни играет Пол Мескал, а Леннона - Харрис Дикинсон, который заметно выше своего коллеги. Музыкант заранее обратил на это внимание режиссёра и попросил учесть разницу при съёмках.

Однако затем Мендес прислал ему кадр, на котором актёры переходят знаменитый пешеходный переход на Эбби-роуд. По словам Маккартни, его экранный двойник снова оказался явно ниже Леннона.

«Сэм! Ниже? Не делай этого! Ты же обещал», - написал музыкант режиссёру. Об этом сообщает Entertainment Weekly.
Впрочем, у истории появилось продолжение. По данным People, Мендес объяснил впечатление особенностями шага актёров и позже прислал другой снимок, на котором разница уже не бросалась в глаза.

Проект Мендеса объединит четыре взаимосвязанных фильма - по одному о каждом участнике Beatles. Помимо Мескала и Дикинсона, в них снимутся Джозеф Куинн в роли Джорджа Харрисона и Барри Кеоган в роли Ринго Старра. Выход картин запланирован на апрель 2028 года.

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