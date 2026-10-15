15 октября 2026, 15:00 Наталья Гудемчук

На британский аукцион выставят стол из дерева, которое посадил Шекспир

На британский аукцион выставят стол из дерева, которое посадил Шекспир
The Telegraph

В Великобритании на аукцион выставят антикварный стол, изготовленный из древесины тутового дерева, которое  417 лет назад посадил великий английский классик Уильям Шекспир. Предварительная стоимость лота составляет 8000 фунтов стерлингов. Об этом пишет The Telegraph.

Дерево было посажено Шекспиром в саду его поместья Нью-Плейс в городе Стратфорд-апон-Эйвон. В 1756 году его срубили: тогдашний владелец поместья, священник Фрэнсис Гастрелл, устал от постоянного потока поклонников драматурга.

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Древесину приобрел столяр и антиквар Джон Маршалл. Из нее он изготовил множество предметов, в том числе шкатулки, кубки и табакерки. В 1830 году из оставшейся древесины сделали круглый стол диаметром 135 см.

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Сейчас этот стол принадлежит праправнучке священника - 90-летней британке. Она решила продать его, поскольку подозревает, что предмет представляет историческую ценность, а она сама нуждается в деньгах на ремонт дома.

Торги состоятся 5 ноября в аукционном доме Toovey’s Auctioneers в Западном Сассексе, где живет владелица стола.

Предварительная оценка лота - 8000 фунтов стерлингов.

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