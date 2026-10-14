14 октября 2026, 16:35 Наталья Гудемчук

Побег из психбольницы ради кота: дипломный фильм выпускников LKA вошел в программу кинофестиваля в США

Побег из психбольницы ради кота: дипломный фильм выпускников LKA вошел в программу кинофестиваля в США
LKA

Короткометражный фильм «Я не сумасшедшая. Ну, может, немного…» (Es neesmu traka. Varbūt mazliet…) выпускников Латвийской академии культуры впервые покажут на международном кинофестивале в Остине, США. Об этом сообщает агентство LETA.

Фильм рассказывает о двух женщинах разных поколений, которые сбегают из психиатрической больницы, чтобы спасти кота, запертого в квартире. В течение ночи Мара и Линда бродят по улицам Риги, ловят попутные машины, скрываются от полиции и встречают неожиданных союзников. За это время они лучше узнают самих себя и понимают, что даже в самой непростой ситуации можно найти надежду и смысл.

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Главных героинь сыграли актриса Латвийского театра кукол Даце Витола и актриса Национального театра, выпускница Латвийской академии культуры 2025 года Агате Мария Букша. В эпизодических ролях также снялись Эдийс Залакс, Юрис Дьяконовс, Эгонс Домбровскис, Томас Ральф Аболкалнс, Дарта Цируле и Карлис Рейерс.

Работа над проектом началась осенью 2024 года, а съёмки проходили в мае 2025 года. В июне того же года фильм защитили в качестве дипломной работы в Латвийской академии культуры, получив высокие оценки.

В октябре прошлого года картину отобрали для участия в тестовых показах программы Short Riga Рижского международного кинофестиваля. После этого команда начала продвигать фильм, подавая заявки на международные кинофестивали.

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В творческую группу фильма вошли оператор Янис Упмалис, сценарист Павел Тивиков, художник-постановщик Юка Гранда, художницы по костюмам Айва Страутмане, Ясмина Роцена и Тина Нагуравича, композитор и звукорежиссёр Анатолий Ширяев, а также художник по свету Вадим Задворский. Монтажом занимался Даниил Силов, продюсерами выступили Надина Анна Ларионова и Вадим Зайковский.

Кинофестиваль в Остине, основанный в 1994 году, считается одним из значимых кинофестивалей Северной Америки. Особое внимание на нём уделяют роли сценаристов в киноиндустрии, поэтому фестиваль нередко называют «фестивалем сценаристов».

Съёмки фильма частично профинансировали Рижская дума, Государственный фонд культурного капитала, Латвийская академия культуры и киностудия Bright Nine.

Фестиваль будет проходить с 29 октября по 5 ноября.

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