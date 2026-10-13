Умер актер сериала «Во все тяжкие» Ар Джей Митти: ему было всего 34 года

Звезда культового сериала «Во все тяжкие» (Breaking Bad), американский актер Ар Джей Митти (RJ Mitte), сыгравший сына главного героя Уолтера Уайта, скончался в возрасте 34 лет. О его смерти сообщили представители актера. Коллеги по сериалу, в том числе Брайан Крэнстон и Аарон Пол, выразили соболезнования и поделились воспоминаниями о нем.

Митти умер в понедельник, 12 октября, в Браунсвилле, штат Техас. Информацию подтвердили американским СМИ представители актера. Согласно первоначальному заявлению, причина смерти не раскрывалась. Позднее издания TMZ и The Hollywood Reporter сообщили о самоубийстве. По данным Variety, представитель актера также подтвердил эту информацию, при этом полиция продолжает расследование обстоятельств смерти.

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Для миллионов зрителей Ар Джей Митти навсегда останется Уолтером Уайтом-младшим, или Флинном, - сыном школьного учителя химии, который постепенно превращается в опасного наркобарона.

В знаменитом сериале Винса Гиллигана, выходившем с 2008 по 2013 год, его экранными родителями были Брайан Крэнстон и Анна Ганн.

Митти появился во всех пяти сезонах «Во все тяжкие». Его герой стал одним из немногих персонажей, сохранивших нравственные ориентиры в истории, где почти каждый взрослый рано или поздно переступал черту.

Брайан Крэнстон: «Я буду скучать по тебе, сын»

Особенно эмоционально на смерть актера отреагировал Брайан Крэнстон, сыгравший его отца.

В своем Instagram актер признался, что потрясен случившимся. Он вспомнил, как впервые встретил Митти, когда тому было всего 14 лет.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Bryan Cranston (@bryancranston)

По словам Крэнстона, начинающий артист пришел на съемки практически без серьезного профессионального опыта, но с огромным желанием работать. За годы совместной работы он вырос в талантливого и уверенного исполнителя.

Крэнстон также рассказал, что всего несколько недель назад они переписывались и обсуждали возможность встретиться за обедом. Теперь эта встреча уже никогда не состоится.

«Я любил его. Я буду скучать по тебе, сын», - написал актер.

Аарон Пол, сыгравший Джесси Пинкмана, также признался, что новость разбила ему сердце.

«RJ, я люблю тебя, мой друг. Нам будет тебя не хватать», - сказал Пол, напомнив всем, кто переживает тяжелые времена, что они не одиноки.

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Он не просто играл человека с инвалидностью

Ар Джей Митти родился 21 августа 1992 года в Джексоне, штат Миссисипи. В раннем детстве ему диагностировали церебральный паралич.

В отличие от многих актеров, изображающих на экране людей с инвалидностью, Митти хорошо знал особенности жизни своего персонажа по собственному опыту.

Это помогло ему сделать Уолтера Уайта-младшего убедительным и живым героем - обычным подростком со своими переживаниями, желаниями, обидами и отношениями с родителями.

Успех «Во все тяжкие» превратил Митти в одного из наиболее заметных молодых актеров, выступавших за расширение возможностей людей с инвалидностью в киноиндустрии.

Он сотрудничал с организациями United Cerebral Palsy и Shriners Children’s, а также возглавлял благотворительный фонд The Mitte Foundation.

Актер неоднократно говорил о необходимости изменить отношение Голливуда к людям с инвалидностью и предоставлять им возможность играть самых разных персонажей, а не только роли, связанные с особенностями их здоровья.

Чем занимался актер после «Во все тяжкие»

После завершения сериала Митти продолжил сниматься в кино и на телевидении.

Среди его работ - сериалы «Их перепутали в роддоме» (Switched at Birth) и «Стражи правосудия» (The Guardians of Justice), а также фильмы «Похищение» (The Recall), «Дубовая комната» (The Oak Room) и «Триумф» (Triumph).

Незадолго до смерти актер продвигал новый фильм «Разговоры с незнакомцами» (Talking to Strangers), участвовал в интервью и подкастах, рассказывал о своем творческом опыте и вспоминал работу над «Во все тяжкие».

В одном из последних интервью он говорил, что, несмотря на мрачную атмосферу сериала, за кадром царила удивительно теплая обстановка, а Крэнстон и Анна Ганн многому его научили.

У актера оставались творческие планы и несколько проектов на разных стадиях подготовки.

В октябре 2025 года Митти объявил о помолвке со своей давней возлюбленной Кеннеди Суарес.

Ар Джей Митти прожил всего 34 года. Но его работа в «Во все тяжкие» останется частью истории одного из самых известных телевизионных сериалов XXI века.

И для коллег, и для поклонников он был не только Уолтером Уайтом-младшим, но и человеком, который помог изменить представление о том, кто может быть героем большого кино.