Кулбергс пообещал латвийскому кино миллион евро, но пока не знает, где взять деньги

Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс после встречи с представителями киноиндустрии пообещал выделить отрасли дополнительный миллион евро с 2028 года. Однако источник финансирования пока не определен, сообщает агентство LETA.

Встреча состоялась во вторник, 13 октября, в Кабинете министров. Главной темой стало финансирование латвийского кино и предложение обязать стриминговые платформы, включая Netflix, Disney+ и Amazon Prime Video, вкладывать часть своих доходов в производство местных фильмов и сериалов.

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Согласно законопроекту, который уже прошел второе чтение в Сейме, стриминговые сервисы должны ежегодно направлять на поддержку латвийского кино не менее 3,5% доходов, полученных в Латвии.

По оценкам Министерства культуры, такой механизм мог бы приносить отрасли от 600 тысяч до миллиона евро ежегодно.

Однако правительство пока не готово вводить новые обязательства для стриминговых платформ. Кулбергс объяснил это необходимостью учитывать отношения Латвии со стратегическими партнерами и более широкие государственные интересы.

В качестве альтернативы премьер предложил выделить киноиндустрии миллион евро из государственного бюджета начиная с 2028 года. Где именно найти эти средства, пока неизвестно. К этому вопросу правительство намерено вернуться в следующем году, в том числе пересмотрев финансирование, которое сейчас распределяется без конкурсов.

Представители киноиндустрии согласились рассматривать миллион евро как временный компромисс, но от идеи обязательных взносов стриминговых платформ отказываться не собираются.

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Режиссер и продюсер Матисс Кажа подчеркнул, что латвийское кино остается одной из наименее финансируемых государством киноиндустрий Европы. Поэтому дополнительные средства для отрасли крайне важны.

Глава Национального киноцентра Дита Риетума также поддержала компромисс, хотя признала, что гарантий получения обещанного миллиона пока нет.

Помимо финансирования местных фильмов, на встрече обсуждалось привлечение зарубежных съемочных групп. По словам Кулбергса, действующие налоговые условия мешают Латвии конкурировать с Литвой и Эстонией за международные кинопроекты. Премьер пообещал заняться и этой проблемой.

Таким образом, встреча завершилась политическим обещанием поддержки, но без окончательного решения: дополнительный миллион евро пока не обеспечен бюджетными средствами, а судьба обязательных отчислений стриминговых платформ остается открытой.

Источник: LETA / NRA, 13 октября 2026 года.