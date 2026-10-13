Бритни Спирс выпустила песню из 2001 года, написанную вместе с Джастином Тимберлейком

Бритни Спирс неожиданно вернула поклонников на четверть века назад. Певица официально выпустила композицию She’ll Never Be Me, записанную еще в 2001 году и до сих пор не выходившую на стриминговых сервисах. Любопытная деталь: одним из авторов песни значится ее тогдашний бойфренд Джастин Тимберлейк.

Трек появился на стриминговых платформах 9 октября и станет частью юбилейного переиздания третьего альбома певицы Britney, которому в этом году исполняется 25 лет. Полная версия Britney (25th Anniversary Edition) выйдет 6 ноября и будет включать 23 композиции.

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She’ll Never Be Me нельзя назвать совершенно неизвестной поклонникам: запись много лет ходила среди фанатов и появлялась в интернете, однако официально была издана впервые только сейчас. Entertainment Weekly и другие американские СМИ обращают особое внимание на то, что среди авторов композиции указаны сама Спирс, Джастин Тимберлейк, Алекс Греггс и Брэдли Дэймонд.

Особую пикантность релизу придает содержание песни. Героиня обращается к мужчине, который нашел другую женщину, но уверена: заменить ее новой возлюбленной все равно не удастся. Именно поэтому некоторые издания теперь рассматривают композицию как любопытный музыкальный артефакт отношений Спирс и Тимберлейка.

Однако называть песню «посланием бывшему» в привычном смысле было бы не совсем правильно. Она была создана в 2001 году, когда Бритни и Джастин еще встречались. Их отношения начались примерно в 1999 году и закончились в 2002-м. Более того, тогда они вместе работали над музыкой: Тимберлейк также участвовал в создании композиции What It’s Like to Be Me для альбома Britney.

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После расставания история пары превратилась в одну из самых обсуждаемых поп-культурных драм начала 2000-х. Особенно много разговоров вызвал хит Тимберлейка Cry Me a River и его видеоклип с девушкой, внешне напоминавшей Спирс. Спустя два десятилетия певица вновь рассказала о тех отношениях в мемуарах The Woman in Me, вышедших в 2023 году.

Поэтому теперь архивная She’ll Never Be Me звучит совсем иначе, чем могла бы прозвучать четверть века назад: не как новая реплика Бритни в давнем конфликте, а скорее как неожиданно найденный фрагмент периода, когда одна из самых знаменитых звездных пар еще существовала.

Юбилейное издание Britney выйдет 6 ноября. Помимо She’ll Never Be Me, в него войдут другие редкие и ранее официально не издававшиеся записи, в том числе Am I a Sinner, When I Say So, My Big Secret и студийная версия Right Now (Taste the Victory).