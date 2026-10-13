BBC снимет документальный фильм о Джоан Роулинг и скандалах вокруг неё

Deadline

BBC планирует выпустить двухсерийный документальный фильм о жизни и творчестве Джоан Роулинг. Как сообщает Deadline, премьера ожидается в декабре, одновременно с выходом нового сериала о Гарри Поттере. Точная дата пока не объявлена.

Первая серия расскажет о жизненном пути писательницы, создании волшебного мира Гарри Поттера и его успехе. Вторая будет посвящена спорам вокруг Роулинг и её резонансным высказываниям о независимости Шотландии, феминизме, свободе слова и гендерной идентичности.

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В документальный фильм войдут редкие архивные кадры, цитаты самой Роулинг и интервью с её коллегами. При этом создатели проекта пока не сообщили, будет ли писательница сама участвовать в съёмках или давать интервью.

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«С момента выхода первой книги о Гарри Поттере прошло 30 лет, и для BBC это идеальный момент, чтобы разобраться в феномене Джоан Роулинг. Невозможно описать культуру современной Британии, не упомянув историю мальчика-волшебника. Роулинг не просто создала огромную медиаимперию на основе книг и фильмов - она сама стала одной из самых противоречивых и обсуждаемых фигур в обществе», - отметил руководитель отдела исторических программ BBC Саймон Янг.

Недавно стало известно, что Роулинг выпустит две новые книги, расширяющие вселенную «Гарри Поттера». Издательство Bloomsbury Publishing планирует выпустить их в феврале. Книги расскажут о профессоре Макгонагалл и близнецах Фреде и Джордже Уизли. Ранее вышли аналогичные сборники, посвящённые Гарри, Рону, Гермионе, Полумне и профессору Дамблдору.