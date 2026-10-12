Антонио Бандерас сыграет легендарного завоевателя Мексики: начались съёмки фильма «Кортес»

Испанский актер Антонио Бандерас исполнит роль конкистадора Эрнана Кортеса в фильме «Кортес». Съемки картины уже стартовали в Париже, позднее они продолжатся в Испании. Об этом сообщает Deadline.

Режиссером фильма стал Пол Миньо, известный по картине «За короля!». «Кортес» станет его дебютом в англоязычном кино. Сценарий написал Николас Казан, работавший над фильмом «Двухсотлетний человек».

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«Николас написал выдающийся сценарий, у Пола ясное кинематографическое видение, а Антонио привносит ту человечность, которая необходима в центре всей этой истории», - заявила гендиректор Utopai Studios Сесилия Шэнь.

Действие развернется в 1519 году. История начинается на Кубе, где амбициозный солдат захватывает власть над экспедицией, направляющейся на Юкатан, и самовольно отправляется в плавание. Высадившись на побережье современной Мексики, он встречает Марину - порабощенную коренную жительницу, которая владеет несколькими языками и становится необходимой для дальнейшего продвижения завоевателя.

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Согласно синопсису, Кортес использует непрочные союзы, веру и страх как инструменты завоевания. Марина наблюдает, как он превращается из дерзкого изгоя в человека, считающего себя мессией.

Фильм создают студии Utopai Studios и Ex Machina Studios. Продюсером выступает Марко Вебер.

Примечание: Эрнан Кортес - испанский конкистадор, возглавивший завоевание государства ацтеков. Под его руководством испанцы захватили Теночтитлан, на руинах которого впоследствии построили Мехико.