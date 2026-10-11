Николас Кейдж снимется в 5-м сезоне «Настоящего детектива»: «Ничего, что я первым об этом объявил?»

Звезда Голливуда Николас Кейдж планирует сняться в пятом сезоне криминальной антологии HBO «Настоящий детектив». Об этом актёр рассказал на встрече с поклонниками на New York Comic Con, сообщает Entertainment Weekly.

Кейдж объяснил, что хочет обеспечивать семью, но при этом не сниматься в фильмах один за другим без перерыва.

Читайте нас также Google News Facebook

«Наверное, я снимусь ещё в одном сезоне сериала. Думаю, это будет сезон „Настоящего детектива“», - сказал актёр. Под аплодисменты поклонников он добавил: «Ничего, что я первым это объявил?»

Читайте

Первые сообщения о возможном участии Кейджа в сериале появились в августе 2025 года. По данным Variety, действие нового сезона развернётся в районе залива Джамейка в Нью-Йорке.

В мае актёр говорил, что ещё не подписал контракт и только ведёт переговоры. Он также отмечал, что хотел бы поработать с Иссой Лопес, однако никогда не смотрел первый сезон сериала.

Мэттью Макконахи, сыгравший детектива Раста Коула в первом сезоне, поддержал идею пригласить Кейджа. Он также не исключил собственного возвращения, если новый сценарий будет обладать той же энергией и оригинальностью, что и первый сезон.