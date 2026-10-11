Люди проиграли: новый трейлер «Бегущего по лезвию 2099» раскрывает мир после восстания репликантов

Prime Video представил новый трейлер сериала «Бегущий по лезвию 2099» - продолжения культовой фантастической истории. Действие разворачивается спустя полвека после фильма Дени Вильнёва, когда репликанты уже победили человечество. Премьера состоится 25 ноября: все восемь эпизодов выйдут одновременно.

Трейлер показали 10 октября на New York Comic Con. Вместе с ним актёры и создатели раскрыли новые подробности сюжета: зрителей ждёт детективная история, в центре которой окажутся умирающая репликантка и человек, вынужденный выдавать себя за одну из тех, от кого прежде скрывался.

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Главное изменение касается самого устройства мира. Восстание репликантов - искусственно созданных существ, практически неотличимых от людей, - которое назревало в фильмах, состоялось. И люди в этом противостоянии проиграли.

Теперь человечество больше не занимает господствующее положение. Одни пытаются приспособиться, другие продолжают сопротивление. Репликантам же предстоит решить, каким будет общество, в котором власть принадлежит им.

На этом фоне разворачивается история Олвен, которую играет Мишель Йео. Она сама репликант и служит «бегущим по лезвию» - сотрудником специального подразделения полиции Лос-Анджелеса. Её официальная задача связана с поиском людей-повстанцев, однако главным расследованием становится исчезновение коллеги по имени Меррик. По словам шоураннера Силки Луизы, подобное случается впервые.

У Олвен есть ещё одна причина торопиться: срок её жизни подходит к концу. Она знает, что ей остаются считаные дни, и не хочет оставлять незавершённые дела.

Вторая главная героиня - Кора в исполнении Хантер Шафер, известной по «Эйфории». Она человек, который скрывается от полицейских «бегущих по лезвию». После рейда на её работе Коре приходится бежать, защищать младшего брата и принять особенно опасную новую личность: внедриться в полицию под видом репликанта.

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Именно вынужденное сотрудничество Коры и Олвен станет основой сериала. Одна прячет своё человеческое происхождение, другая пытается закончить расследование до собственной смерти. Их поиски выводят на тайну, способную разрушить хрупкий порядок нового Лос-Анджелеса.

Создатели обещают сохранить связь с обоими фильмами - «Бегущим по лезвию» Ридли Скотта и «Бегущим по лезвию 2049» Дени Вильнёва. При этом сериал получит собственный визуальный облик. Силка Луиза описывает новую эпоху как жаркую, яркую и хаотичную: город и общество словно рождаются заново.

Отдельная отсылка к оригиналу появится во внешности Олвен. В отрывке, показанном исключительно посетителям панели, были видны её синеющие ногтевые ложа - признак приближающейся смерти. По объяснению шоураннера, эту деталь придумали, вспоминая сцены с руками Роя Батти, героя Рутгера Хауэра из первого фильма. Изменения будут становиться заметнее по мере развития истории.

Таким образом, сериал возвращается к одному из главных вопросов франшизы - что значит жить, зная, что время заканчивается. Но теперь этот вопрос относится не только к отдельному репликанту: перед угрозой утраты своего будущего оказывается целый человеческий вид.

Шоураннером проекта выступает Силка Луиза, работавшая над сериалом «Сияющие». Ридли Скотт участвует как исполнительный продюсер, а первые два эпизода поставил Джонатан ван Тюллекен, один из режиссёров «Сёгуна». Помимо Йео и Шафер, в актёрский состав вошли Том Бёрк, Димитри Абольд, Льюис Гриббен и Мэттью Нидэм.

«Бегущий по лезвию 2099» выйдет на Prime Video 25 ноября 2026 года. Это мини-сериал из восьми эпизодов - ждать новую серию каждую неделю не придётся.