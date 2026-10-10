10 октября 2026, 11:38

Майкл Дуглас признался в романе с актрисой на 20 лет моложе

Майкл Дуглас признался в романе с актрисой на 20 лет моложе

Майкл Дуглас рассказал о романе с актрисой Джинн Трипплхорн, который начался во время работы над культовым триллером «Основной инстинкт» в 1992 году. Пока зрители обсуждали его экранную химию с Шэрон Стоун, настоящая история любви разворачивалась с другой коллегой. Подробностями актер поделился в мемуарах One Helluva Ride.

По словам Дугласа, отношения с Трипплхорн удалось сохранить в тайне от большинства участников съемочной группы. Во время работы над фильмом в Сан-Франциско актеры много общались и проводили время вместе за пределами площадки.

Читайте нас также

«Все настолько сосредоточились на мне и Шэрон, что упустили из виду настоящие отношения между мной и Джинн», - написал Дуглас.

В «Основном инстинкте» он сыграл детектива Ника Каррана, расследующего убийство, а Трипплхорн исполнила роль психолога Бет Гарнер, которая сотрудничала с полицией и состояла в отношениях с его персонажем. Однако за экранной историей скрывалась другая связь.

«Мы разговаривали, по-настоящему узнавали друг друга и наслаждались обществом друг друга вдали от съемочной площадки и всего остального мира», - вспоминал актер.

Дуглас тепло отозвался о бывшей возлюбленной. «Джинн была особенной женщиной», - признался он, добавив, что считает ее выдающейся актрисой и замечательным человеком.

Читайте Mixer
Майкл Дуглас признался в романе с актрисой на 20 лет моложе

Тыквенный манник: как пропечь середину и не сжечь верх
Майкл Дуглас признался в романе с актрисой на 20 лет моложе

Ваш iPhone тайно ведёт список всех мест, где вы бывали. Как его найти и…
Майкл Дуглас признался в романе с актрисой на 20 лет моложе

Козероги, Раки, Скорпионы и Весы в гороскопе Анжелы Перл на воскресенье 11…
Майкл Дуглас признался в романе с актрисой на 20 лет моложе

Дом больше не обязан выглядеть идеально: 7 способов сделать квартиру…

Почему отношения пришлось скрывать

В тот период Дуглас еще состоял в браке с Диандрой Люкер. При этом супруги уже жили отдельно и встречались с другими людьми. Как рассказал актер в мемуарах, Трипплхорн не хотела начинать отношения с женатым мужчиной, поэтому ему пришлось объяснить, что их брак фактически завершен.

«Я был без ума от нее», - признался Дуглас.

После окончания съемок актеры постепенно перестали общаться. Прежде чем включить историю романа в книгу, Дуглас связался с бывшей возлюбленной и попросил разрешения рассказать об их отношениях публично. Она согласилась.

Как сложилась их жизнь после романа

Сейчас Джинн Трипплхорн замужем за актером Лиландом Орсером. Они поженились в 2000 году и воспитывают сына.

Майкл Дуглас в том же году женился на актрисе Кэтрин Зете-Джонс. У супругов двое детей. История отношений с Трипплхорн, о которой актер рассказал спустя десятилетия, все это время оставалась практически неизвестной широкой публике.

google news Подпишитесь на нас
Майкл Дуглас признался в романе с актрисой на 20 лет моложе

Тыквенный манник: как пропечь середину и не сжечь верх
Майкл Дуглас признался в романе с актрисой на 20 лет моложе

Ваш iPhone тайно ведёт список всех мест, где вы бывали. Как его найти и…

В мире

Гитлер Муссолини победил на выборах в Перу: он не первый политик в стране с таким именем
10 октября, 10:58
Почти 7 тысяч задержанных за несколько недель: чем обернулись протесты французских школьников
9 октября, 20:57
Президент Литвы рассказал, как семь лет у власти истощили его эмоционально 
Гитлер Муссолини победил на выборах в Перу: он не первый политик в стране с таким именем
9 октября, 19:58 19:58
Джеймс Бонд меняет профессию: Дэниел Крейг купил паб с привидением
Гитлер Муссолини победил на выборах в Перу: он не первый политик в стране с таким именем
9 октября, 19:27 19:27
Во Франции нашли похищенные картины Ренуара: как полиция вышла на след преступников (новые подробности)
Гитлер Муссолини победил на выборах в Перу: он не первый политик в стране с таким именем
9 октября, 18:59 18:59
Самолет без иллюминаторов: в США разрабатывают необычный пассажирский лайнер
Гитлер Муссолини победил на выборах в Перу: он не первый политик в стране с таким именем
9 октября, 18:27 18:27
По делу о смерти Марадоны прокуратура потребовала для медиков до 12 лет тюрьмы
Гитлер Муссолини победил на выборах в Перу: он не первый политик в стране с таким именем
9 октября, 17:58 17:58
Томми Ли Джонс впервые за три года появился на красной дорожке
Гитлер Муссолини победил на выборах в Перу: он не первый политик в стране с таким именем
9 октября, 17:29 17:29
«Современный Томас Эдисон»: Трамп наградил Илона Маска высшей научной наградой США
Гитлер Муссолини победил на выборах в Перу: он не первый политик в стране с таким именем
9 октября, 15:59 15:59
Anthropic запретила пользователям жестоко обращаться с нейросетью Claude
Гитлер Муссолини победил на выборах в Перу: он не первый политик в стране с таким именем
9 октября, 15:29 15:29
В США отменили казнь заключенного, который провел за решеткой 50 лет
Гитлер Муссолини победил на выборах в Перу: он не первый политик в стране с таким именем
9 октября, 14:34 14:34
Гитлер Муссолини победил на выборах в Перу: он не первый политик в стране с таким именем

Латвия

В Латвии усилили штормовое предупреждение: на побережье ожидаются порывы ветра до 29 м/с
10 октября, 10:19
Учитель с 20-летним стажем проработал в школе два дня и попал под проверку полиции
10 октября, 09:38
Сильный ветер и повреждение электросети оставили часть Риги без света
В Латвии усилили штормовое предупреждение: на побережье ожидаются порывы ветра до 29 м/с
9 октября, 16:30 16:30
Полиция разыскивает велосипедиста, скрывшегося после смертельного ДТП на улице Деглава в Риге
В Латвии усилили штормовое предупреждение: на побережье ожидаются порывы ветра до 29 м/с
9 октября, 15:01 15:01
Вечером Латвию накроет штормовой ветер: порывы достигнут 26 м/с, объявлено оранжевое предупреждение
В Латвии усилили штормовое предупреждение: на побережье ожидаются порывы ветра до 29 м/с
9 октября, 13:05 13:05
В Бауске трехлетний ребенок сбежал из детсада: это второй подобный случай за год
В Латвии усилили штормовое предупреждение: на побережье ожидаются порывы ветра до 29 м/с
9 октября, 12:30 12:30
airBaltic продолжает сокращать зимнее расписание: отменены рейсы еще в пять городов
В Латвии усилили штормовое предупреждение: на побережье ожидаются порывы ветра до 29 м/с
9 октября, 11:58 11:58
Сейм Латвии поддержал налоговые поправки: что изменится для жителей и предприятий
В Латвии усилили штормовое предупреждение: на побережье ожидаются порывы ветра до 29 м/с
9 октября, 10:57 10:57
В Латвии начался сезон гриппа, но поставки части вакцин задерживаются
В Латвии усилили штормовое предупреждение: на побережье ожидаются порывы ветра до 29 м/с
9 октября, 09:58 09:58
Водители в Латвии получили надежду на снижение цен на дизель
В Латвии усилили штормовое предупреждение: на побережье ожидаются порывы ветра до 29 м/с
9 октября, 08:28 08:28
41 мандат и риск раскола: с каким испытанием столкнется «Объединенный список»
В Латвии усилили штормовое предупреждение: на побережье ожидаются порывы ветра до 29 м/с
9 октября, 07:58 07:58
В Латвии усилили штормовое предупреждение: на побережье ожидаются порывы ветра до 29 м/с

ЧП

Топ-менеджера The New York Times застрелили в Калифорнии: задержаны родители его жены
ВИДЕО
10 октября, 09:00
В Бабите водитель грузовика погиб после столкновения с забором, полиция выясняет причины
Топ-менеджера The New York Times застрелили в Калифорнии: задержаны родители его жены
8 октября, 15:40
Два нападения на школы за два дня: в Польше погибла сотрудница, девять человек ранены
Топ-менеджера The New York Times застрелили в Калифорнии: задержаны родители его жены
8 октября, 12:00
Конфликт на детской площадке в Риге: полиция задержала одного из юных участников
7 октября, 10:27
Вооруженные люди угрожали латвийским военным во время попытки прорыва границы
7 октября, 07:58
В Золитуде погибла 17-летняя девушка после падения с балкона
ФОТОВИДЕО
30 сентября, 15:16
«Едва не стал вторым 11 сентября»: пассажиров рейса FlyDubai спасло чудо и решительность - НОВЫЕ ДЕТАЛИ и КАДРЫ
ФОТОВИДЕО
30 сентября, 13:17
Самолёт падал быстрее, чем парашютист в свободном полёте: выяснились новые шокирующие детали инцидента на борту FlyDubai (ВИДЕО)
29 сентября, 14:27
Топ-менеджера The New York Times застрелили в Калифорнии: задержаны родители его жены

Бизнес

Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга
2 октября, 17:57
ЕК требует от Латвии усилить штрафы за нарушения налоговой отчётности: стране дали два месяца на ответ
28 сентября, 11:58
airBaltic до конца года должна найти инвесторов для спасения от кризиса
Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга
22 сентября, 11:46 11:46
Мировой туризм резко затормозил: какие страны теряют туристов, а какие ставят рекорды
Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга
22 сентября, 09:55 09:55
Названы лучшие авиакомпании мира: какое место заняла airBaltic
Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга
20 сентября, 11:08 11:08
Пассажиры выбрали лучшую авиакомпанию мира: европейцы не попали даже в первую четверку
Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга
15 сентября, 09:29 09:29
Сейм готовит новый налог в 10% для небольших дополнительных доходов
Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга
+ОПРОС
9 сентября, 15:29 15:29
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга
9 сентября, 13:59 13:59
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга
7 сентября, 11:28 11:28
Бросил школу в 17 лет, а в 25 заработал миллиард: история британца Джеймса Дакомба
Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга
5 сентября, 18:59 18:59
Эстония продает почтового гиганта Omniva: что изменится для клиентов
Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга
24 августа, 11:58 11:58
Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга

Культура

Джоан Роулинг выпустит две новые книги о героях «Гарри Поттера»
10 октября, 11:38
Майкл Дуглас признался в романе с актрисой на 20 лет моложе
Джоан Роулинг выпустит две новые книги о героях «Гарри Поттера»
8 октября, 21:23
Пол Маккартни выпустил новые песни и необычную версию дуэта с Ринго Старром
Джоан Роулинг выпустит две новые книги о героях «Гарри Поттера»
8 октября, 20:57
Aerosmith возвращаются на сцену после двухлетнего перерыва: объявлены два больших концерта
ВИДЕО
8 октября, 17:06
Селин Дион упала на сцене во время концерта в Париже
8 октября, 15:04
Куртку Майкла Джексона из Thriller выставят на аукцион - её оценили более чем в $10 млн
8 октября, 14:28
Объявлен лауреат Нобелевской премии по литературе 2026 года
8 октября, 13:03
Косой переулок на Оксфорд-стрит: в Лондоне откроют крупнейший в Британии магазин «Гарри Поттера»
8 октября, 08:30
Джоан Роулинг выпустит две новые книги о героях «Гарри Поттера»

Mixer

Козероги, Раки, Скорпионы и Весы в гороскопе Анжелы Перл на воскресенье 11 октября
10 октября, 11:41
Водолеи, Стрельцы, Тельцы и Близнецы в гороскопе Тамары Глобы на воскресенье 11 октября
Козероги, Раки, Скорпионы и Весы в гороскопе Анжелы Перл на воскресенье 11 октября
10 октября, 11:33
Тест: выберите кашу на завтрак - и узнайте, как вы на самом деле заботитесь о себе
Печёные съедобные каштаны с раскрытой скорлупой в светлой керамической миске
10 октября, 11:04
Каштаны не взорвутся в духовке: надрезаю крестом и очищаю ещё тёплыми
10 октября, 10:21
Козероги, Стрельцы, Близнецы и Рыбы в ультракоротком гороскопе на воскресенье 11 октября (+совет)
10 октября, 10:20
Тыквенный манник: как пропечь середину и не сжечь верх
10 октября, 09:44
Газон перед зимой: 5 ошибок в октябре, из-за которых весной появляются проплешины
10 октября, 09:37
Ваш iPhone тайно ведёт список всех мест, где вы бывали. Как его найти и отключить
10 октября, 09:05
Козероги, Раки, Скорпионы и Весы в гороскопе Анжелы Перл на воскресенье 11 октября

Зеленая Лампа

«Зеленая лампа»: для 7-летнего Матвея полностью собрана нужная на лечение сумма
9 октября, 16:58
«Зеленая лампа»: для 6-летнего Марка полностью собрана нужная сумма
«Зеленая лампа»: для 7-летнего Матвея полностью собрана нужная на лечение сумма
7 октября, 14:57
«Зеленая лампа»: 6-летнему Марку нужна помощь для оплаты важной терапии
«Зеленая лампа»: для 7-летнего Матвея полностью собрана нужная на лечение сумма
6 октября, 16:57
«Зеленая лампа»: маме троих детей нужна помощь для лечения 6-летнего сына
5 октября, 12:58
«Зеленая лампа»: в помощь 6-летнему Марку собрана треть нужной суммы. Акция продолжается
2 октября, 11:27
«Зеленая лампа»: маме троих детей нужна помощь для оплаты лечения 6-летнего сына
1 октября, 12:29
«Зеленая лампа»: 6-летнему Марку нужна помощь, чтобы он начал нормально говорить
30 сентября, 11:59
«Зеленая лампа»: маме 6-летнего Марка из Сигулды нужна помощь для лечения сына
29 сентября, 16:28
«Зеленая лампа»: для 7-летнего Матвея полностью собрана нужная на лечение сумма

Спорт

Рекорд NBA на аукционе: майку Майкла Джордана продали за 12,26 млн долларов
9 октября, 20:28
Названы десять самых дорогих футболистов мира: на первом месте - сразу двое
Рекорд NBA на аукционе: майку Майкла Джордана продали за 12,26 млн долларов
7 октября, 16:28
Мбаппе может покинуть «Реал» летом 2027 года: правда или слухи?
Рекорд NBA на аукционе: майку Майкла Джордана продали за 12,26 млн долларов
7 октября, 10:58
Лионель Месси провел последний матч за сборную Аргентины и забил гол
6 октября, 19:57
Какаду стали символами Олимпиады-2032: Брисбен представил необычные эмблемы Игр
5 октября, 18:30
Александр Овечкин объявил о завершении карьеры в НХЛ
2 октября, 18:56
После ухода Роналду сборная Португалии потеряла более 1,5 млн подписчиков в Instagram
2 октября, 11:58
Лионель Месси стал владельцем футбольного клуба «Эльденсе» - уже второго в Испании
1 октября, 19:00
Рекорд NBA на аукционе: майку Майкла Джордана продали за 12,26 млн долларов
Лента новостей
Латвия Мир
MIXER
Kонтакты Pедакция Pеклама
Политика конфиденциальности
О нас