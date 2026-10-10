Майкл Дуглас признался в романе с актрисой на 20 лет моложе

По словам Дугласа, отношения с Трипплхорн удалось сохранить в тайне от большинства участников съемочной группы. Во время работы над фильмом в Сан-Франциско актеры много общались и проводили время вместе за пределами площадки.

Читайте нас также Google News Facebook

«Все настолько сосредоточились на мне и Шэрон, что упустили из виду настоящие отношения между мной и Джинн», - написал Дуглас.

В «Основном инстинкте» он сыграл детектива Ника Каррана, расследующего убийство, а Трипплхорн исполнила роль психолога Бет Гарнер, которая сотрудничала с полицией и состояла в отношениях с его персонажем. Однако за экранной историей скрывалась другая связь.

«Мы разговаривали, по-настоящему узнавали друг друга и наслаждались обществом друг друга вдали от съемочной площадки и всего остального мира», - вспоминал актер.

Дуглас тепло отозвался о бывшей возлюбленной. «Джинн была особенной женщиной», - признался он, добавив, что считает ее выдающейся актрисой и замечательным человеком.

Читайте

Почему отношения пришлось скрывать

В тот период Дуглас еще состоял в браке с Диандрой Люкер. При этом супруги уже жили отдельно и встречались с другими людьми. Как рассказал актер в мемуарах, Трипплхорн не хотела начинать отношения с женатым мужчиной, поэтому ему пришлось объяснить, что их брак фактически завершен.

«Я был без ума от нее», - признался Дуглас.

После окончания съемок актеры постепенно перестали общаться. Прежде чем включить историю романа в книгу, Дуглас связался с бывшей возлюбленной и попросил разрешения рассказать об их отношениях публично. Она согласилась.

Как сложилась их жизнь после романа

Сейчас Джинн Трипплхорн замужем за актером Лиландом Орсером. Они поженились в 2000 году и воспитывают сына.

Майкл Дуглас в том же году женился на актрисе Кэтрин Зете-Джонс. У супругов двое детей. История отношений с Трипплхорн, о которой актер рассказал спустя десятилетия, все это время оставалась практически неизвестной широкой публике.