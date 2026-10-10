Майкл Дуглас признался в романе с актрисой на 20 лет моложе

Майкл Дуглас рассказал о романе с актрисой Джинн Трипплхорн, который начался во время работы над культовым триллером «Основной инстинкт» в 1992 году. Пока зрители обсуждали его экранную химию с Шэрон Стоун, настоящая история любви разворачивалась с другой коллегой. Подробностями актер поделился в мемуарах One Helluva Ride.
По словам Дугласа, отношения с Трипплхорн удалось сохранить в тайне от большинства участников съемочной группы. Во время работы над фильмом в Сан-Франциско актеры много общались и проводили время вместе за пределами площадки.
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«Все настолько сосредоточились на мне и Шэрон, что упустили из виду настоящие отношения между мной и Джинн», - написал Дуглас.
В «Основном инстинкте» он сыграл детектива Ника Каррана, расследующего убийство, а Трипплхорн исполнила роль психолога Бет Гарнер, которая сотрудничала с полицией и состояла в отношениях с его персонажем. Однако за экранной историей скрывалась другая связь.
«Мы разговаривали, по-настоящему узнавали друг друга и наслаждались обществом друг друга вдали от съемочной площадки и всего остального мира», - вспоминал актер.
Дуглас тепло отозвался о бывшей возлюбленной. «Джинн была особенной женщиной», - признался он, добавив, что считает ее выдающейся актрисой и замечательным человеком.
Почему отношения пришлось скрывать
В тот период Дуглас еще состоял в браке с Диандрой Люкер. При этом супруги уже жили отдельно и встречались с другими людьми. Как рассказал актер в мемуарах, Трипплхорн не хотела начинать отношения с женатым мужчиной, поэтому ему пришлось объяснить, что их брак фактически завершен.
«Я был без ума от нее», - признался Дуглас.
После окончания съемок актеры постепенно перестали общаться. Прежде чем включить историю романа в книгу, Дуглас связался с бывшей возлюбленной и попросил разрешения рассказать об их отношениях публично. Она согласилась.
Как сложилась их жизнь после романа
Сейчас Джинн Трипплхорн замужем за актером Лиландом Орсером. Они поженились в 2000 году и воспитывают сына.
Майкл Дуглас в том же году женился на актрисе Кэтрин Зете-Джонс. У супругов двое детей. История отношений с Трипплхорн, о которой актер рассказал спустя десятилетия, все это время оставалась практически неизвестной широкой публике.