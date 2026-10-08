Куртку Майкла Джексона из Thriller выставят на аукцион - её оценили более чем в $10 млн

Знаменитая красно-чёрная куртка, в которой Майкл Джексон снимался в клипе Thriller, вновь появится на аукционе. Julien’s Auctions выставит её на торги 7 декабря в отеле Rosewood Abu Dhabi в столице ОАЭ. Оценочная стоимость одного из самых узнаваемых сценических костюмов в истории поп-музыки превышает 10 млн долларов.

Куртка станет главным лотом вечернего аукциона «Майкл Джексон: Модное наследие». По данным организаторов, это одна из двух курток, изготовленных для съёмок музыкального видео 1983 года. Именно в ней певец появлялся в сценах без грима зомби.

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Красную кожаную куртку с чёрными вставками и характерным V-образным рисунком создала художница по костюмам Дебора Надулман Лэндис. После выхода Thriller она превратилась в неотъемлемую часть образа Джексона и породила множество подражаний.

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У лота уже есть аукционная история: в 2011 году Julien’s Auctions продал эту куртку в Калифорнии за 1,8 млн долларов. Нынешняя оценка более чем в пять раз превышает ту сумму, однако окончательную цену определят участники декабрьских торгов.

Вместе с курткой на продажу выставят ещё несколько вещей, связанных с ключевыми выступлениями певца. Среди них - украшенная стразами перчатка, которую Джексон носил во время знаменитого исполнения Billie Jean на шоу Motown 25 в 1983 году. Её оценили в 600–800 тысяч долларов.

Также коллекционерам предложат две пары чёрных кожаных лоферов Florsheim: обувь со съёмок и репетиций Thriller и пару, которую певец надевал на репетициях выступления Motown 25, познакомившего широкую публику с его «лунной походкой». Последнюю оценили в 60–80 тысяч долларов.

Всего аукцион «Модное наследие» объединит более ста предметов: сценические костюмы, одежду из музыкальных видео и личного гардероба Джексона. В коллекцию войдут работы его многолетних художников по костюмам Денниса Томпкинса и Майкла Буша.

Перед торгами ключевые лоты покажут на международных выставках в США, Японии, Бахрейне и Абу-Даби. Сам аукцион станет частью программы Julien’s Celebrity & Pop Culture Experience, которая пройдёт 7–9 декабря и также включит торги вещами принцессы Дианы и других известных личностей. prnewswire.com