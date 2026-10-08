Косой переулок на Оксфорд-стрит: в Лондоне откроют крупнейший в Британии магазин «Гарри Поттера»

В Лондоне готовят новое место встречи поклонников поттерианы: 4 ноября на Оксфорд-стрит откроется крупнейший в Великобритании официальный магазин «Гарри Поттера». Его появление станет частью праздничной программы к рождественской премьере нового сериала HBO о юном волшебнике.

Двухэтажный Harry Potter Shop Oxford Street оформят в духе Косого переулка - торговой улицы магического мира, где ученики Хогвартса покупают волшебные палочки, мантии и школьные принадлежности. Посетителям обещают тематические пространства, необычные детали интерьера и места для фотографий.

Внутри появятся зона банка «Гринготтс» с возвышающимся над ней драконом и полноразмерная версия фиолетового трёхэтажного автобуса «Ночной рыцарь». А перекусить можно будет в пространстве, вдохновлённом «Дырявым котлом»: в меню заявлены сливочное пиво и мороженое с его вкусом.

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Для магазина подготовили собственную коллекцию эксклюзивных товаров: волшебную палочку Косого переулка, фигурку Гарри Поттера Funko Pop! и работы студии MinaLima, посвящённые магической торговой улице и «Ночному рыцарю». Покупатели также смогут заказать персонализированные сувениры - от факультетской мантии до письма о зачислении в Хогвартс с собственным именем и адресом.

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Магия выйдет и за пределы магазина. HBO Max и организация New West End Company объявили, что к Рождеству Оксфорд-стрит украсят специальными световыми композициями по мотивам «Гарри Поттера». Они дополнят традиционные праздничные огни в форме звёзд. Как именно будут выглядеть новые украшения и когда состоится церемония их включения, организаторы сообщат в ближайшие недели.

Новая экранизация книг Джоан Роулинг выйдет на HBO и HBO Max в рождественский период 2026 года. Первый сезон посвящён «Гарри Поттеру и философскому камню». Гарри сыграет Доминик Маклафлин, Гермиону - Арабелла Стэнтон, а Рона - Аластер Стаут. Так что этой зимой знакомство с новым экранным Хогвартсом в Лондоне будет сопровождаться вполне реальным походом за волшебными покупками.