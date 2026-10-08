Джоан Роулинг выпустит две новые книги о героях «Гарри Поттера»

Британская писательница Джоан Роулинг в феврале 2027 года выпустит две новые книги, посвященные персонажам вселенной «Гарри Поттера». Книгия выйдут в британском издательстве Bloomsbury Publishing и станут частью серии Pocket Potters - иллюстрированных путеводителей по вселенной «Гарри Поттера» с информацией о персонажах, избранными цитатами и интересными фактами. Об этом сообщает Collider.

Одно из новых изданий будет посвящено профессору Минерве Макгонагалл, а второе - близнецам Фреду и Джорджу Уизли. Ранее в этой серии уже выходили книги о Гарри Поттере, Роне Уизли, Гермионе Грейнджер, Полумне Лавгуд и профессоре Дамблдоре.

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Книгу о Фреде и Джордже Уизли проиллюстрировала художница Хелен Брэди. В издании собраны лучшие розыгрыши и изобретения братьев, а также рассказано, как они прошли путь от школьных проделок до создания магазина «Всевозможные волшебные вредилки».

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Иллюстрации к книге о Минерве Макгонагалл создала Натали Смилли. Издательство обещает подробнее рассказать о преподавателе трансфигурации и главе факультета Гриффиндор, ее магических способностях, чувстве юмора и отношениях с Гарри Поттером.

Кроме того, поклонников «Гарри Поттера» ждет новая телевизионная экранизация. HBO начнет выпуск сериала 25 декабря. Роль Гарри Поттера исполнит Доминик МакЛоклин, Рона Уизли - Аластер Стаут, а Гермиону Грейнджер - Арабелла Стэнтон. Профессора Дамблдора сыграет Джон Литгоу, Хагрида - Ник Фрост, а профессора Макгонагалл - Джанет МакТир.