«Уля» третью неделю подряд возглавляет кинопрокат Латвии: фильм посмотрело более 60 000 зрителей

Фильм режиссера Виестурса Кайриша «Уля» занимает первое место по посещаемости в кинотеатрах Латвии. С момента выхода фильма его посмотрели более 60 000 зрителей.

«Уля» вышла на экраны латвийских кинотеатров 16 сентября. Уже в первую неделю фильм посмотрели 23 000 зрителей, показав лучший старт среди латвийских фильмов с 2019 года. В результате, третью неделю подряд картина занимает первое место среди самых посещаемых фильмов в латвийских кинотеатрах.

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13 октября в 19.30 в кинотеатре «Forum Cinemas Centrs» пройдет благотворительный показ фильма. Все средства от продажи билетов будут переданы Латвийскому социальному фонду олимпийцев (LOSF), который поддерживает ветеранов спорта.

После показа зрители смогут встретиться с исполнителем главной роли, а также соавтором идеи и сценария фильма артистом Карлисом Арнолдсом Авотсом.

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Фильм рассказывает историю подростка, который ищет свое место в жизни. В основу сюжета легла биография знаменитой латвийской баскетболистки Ульяны Семеновой. Действие разворачивается в конце 1960-х годов. Главная героиня проходит путь от жизни в отдаленной латвийской деревне до возможности стать спортсменкой мирового уровня.

Сценарий написали Карлис Арнолдс Авотс, Ливия Улмане и Андрис Фелдманис. Режиссер фильма - Виестурс Кайриш, продюсер - Гунтис Тректерис. Оператором стал польский кинематографист Войтек Старонь, художник-постановщик - Иева Юрьяне.

«Уля» - совместная работа Латвии, Эстонии, Польши и Литвы. Фильм создан студией «Ego Media» совместно с эстонской «Allfilm», польской «Staron Film» и литовской «Tremora».