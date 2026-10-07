7 октября 2026, 18:35 Наталья Гудемчук

Стивен Спилберг займется «Трансформерами-8»: что известно о новом фильме

Стивен Спилберг займется «Трансформерами-8»: что известно о новом фильме

Стивен Спилберг станет исполнительным продюсером восьмого игрового фильма франшизы «Трансформеры». Он будет отвечать за творческую сторону проекта вместе с продюсером Лоренцо ди Бонавентурой, сообщает Entertainment Weekly.

Режиссером новой картины может стать Майкл Бэй, который ведет предварительные переговоры со студией.

Читайте нас также

Если Бэй заключит сделку, это станет его шестым фильмом о трансформерах и первым после «Трансформеры: Последний рыцарь» 2017 года.

Сценарий написал Джейсон Фукс, работавший над фильмом «Аргайл: Супершпион» и сериалом «Оно: Добро пожаловать в Дерри». По данным Entertainment Weekly, Спилберг согласился заняться новым фильмом после прочтения сценария.

Действие картины будет происходить в наши дни. Ожидается, что новая часть вернется к атмосфере первых фильмов франшизы.

Читайте Mixer
Стивен Спилберг займется «Трансформерами-8»: что известно о новом фильме

Стрельцы, Близнецы, Овны и Девы в гороскопе на четверг 8 октября
Стивен Спилберг займется «Трансформерами-8»: что известно о новом фильме

Кеды, ботинки или лоферы: случайный выбор расскажет, чего не хватает…
Стивен Спилберг займется «Трансформерами-8»: что известно о новом фильме

Эти 4 знака зодиака умеют выглядеть дорого даже в самых простых вещах
Стивен Спилберг займется «Трансформерами-8»: что известно о новом фильме

Цветная капуста больше не будет скучным гарниром: попробуйте запечь ее с…

Шайя ЛаБаф в новом фильме не появится. Последний раз актер снимался в серии в «Трансформерах-3: Темная сторона Луны», вышедших в 2011 году.

Студия также отказалась от планов снять фильм-кроссовер «Трансформеров» и «Броска кобры» (G.I. Joe). Вместо него она разрабатывает новый фильм о G.I. Joe совместно с Дэнни МакБрайдом.

Спилберг уже выполнял аналогичную творческую роль при создании первых двух фильмов о трансформерах и был исполнительным продюсером всех семи игровых картин франшизы.

Общие мировые кассовые сборы фильмов о трансформерах превысили 5,4 млрд долларов.

google news Подпишитесь на нас
Стивен Спилберг займется «Трансформерами-8»: что известно о новом фильме

Кеды, ботинки или лоферы: случайный выбор расскажет, чего не хватает…
Стивен Спилберг займется «Трансформерами-8»: что известно о новом фильме

Эти 4 знака зодиака умеют выглядеть дорого даже в самых простых вещах

В мире

OpenAI начнет скрыто маркировать тексты ChatGPT для пользователей в ЕС
7 октября, 18:05
Нобелевскую премию по химии присудили ученым из Франции и Японии за открытия в органическом синтезе
7 октября, 15:57
Два самолета столкнулись в аэропорту Лос-Анджелеса
OpenAI начнет скрыто маркировать тексты ChatGPT для пользователей в ЕС
7 октября, 15:29 15:29
Горящие машины, шипы и стрельба: в Италии сорвалось дерзкое ограбление инкассаторов
OpenAI начнет скрыто маркировать тексты ChatGPT для пользователей в ЕС
7 октября, 14:29 14:29
В аэропорту Брюсселя в пятницу отменят около 140 рейсов
OpenAI начнет скрыто маркировать тексты ChatGPT для пользователей в ЕС
7 октября, 13:57 13:57
Дорогая энергия, огромные долги и бум ИИ: МВФ предупредил о рисках для мировой экономики
OpenAI начнет скрыто маркировать тексты ChatGPT для пользователей в ЕС
7 октября, 13:27 13:27
Чехия отказалась от «Евровидения-2027»: денег на конкурс не хватает
OpenAI начнет скрыто маркировать тексты ChatGPT для пользователей в ЕС
7 октября, 08:58 08:58
Супертанкеры идут через опасный пролив за десятки миллионов долларов
OpenAI начнет скрыто маркировать тексты ChatGPT для пользователей в ЕС
6 октября, 20:58 20:58
Протесты во Франции разрастаются: на улицы вышли более 250 тысяч человек
OpenAI начнет скрыто маркировать тексты ChatGPT для пользователей в ЕС
6 октября, 20:29 20:29
В Бразилии от удара молнии прямо во дворе дома погибла 22-летняя «королева родео»
OpenAI начнет скрыто маркировать тексты ChatGPT для пользователей в ЕС
6 октября, 18:29 18:29
Нобелевскую премию по физике присудили за «ловушку» для частиц-призраков в антарктическом льду
OpenAI начнет скрыто маркировать тексты ChatGPT для пользователей в ЕС
6 октября, 14:58 14:58
OpenAI начнет скрыто маркировать тексты ChatGPT для пользователей в ЕС

Латвия

Латвийской медицине не хватает около полмиллиарда евро - Diena
7 октября, 17:34
В Латвии начался сезон гриппа: зарегистрированы первые случаи заболевания
7 октября, 12:58
Слишком дешево, чтобы быть правдой: мошенники охотятся на покупателей на ss.lv и Marketplace
Латвийской медицине не хватает около полмиллиарда евро - Diena
7 октября, 12:29 12:29
В музее Ротко в Даугавпилсе «оживили» фотографии художника
Латвийской медицине не хватает около полмиллиарда евро - Diena
7 октября, 11:58 11:58
Срочно нужны доноры крови: четыре группы сейчас особенно востребованы
Латвийской медицине не хватает около полмиллиарда евро - Diena
7 октября, 11:27 11:27
За перевозку мигрантов через границу в Латвии могут давать до 12 лет тюрьмы
Латвийской медицине не хватает около полмиллиарда евро - Diena
7 октября, 10:28 10:28
Кулбергс предложил отказаться от сбора со стримингов ради отношений с США
Латвийской медицине не хватает около полмиллиарда евро - Diena
7 октября, 10:27 10:27
Вооруженные люди угрожали латвийским военным во время попытки прорыва границы
Латвийской медицине не хватает около полмиллиарда евро - Diena
7 октября, 09:58 09:58
«Потери никакой не будет»: Экс-депутат Шуплинска поддержала сокращение Сейма до 70 человек
Латвийской медицине не хватает около полмиллиарда евро - Diena
7 октября, 08:29 08:29
Молоко подешевело на 10,8%, яйца на 12% - что показал первый квартал льготы
Латвийской медицине не хватает около полмиллиарда евро - Diena
7 октября, 07:58 07:58
В Золитуде погибла 17-летняя девушка после падения с балкона
Латвийской медицине не хватает около полмиллиарда евро - Diena
6 октября, 19:28 19:28
Латвийской медицине не хватает около полмиллиарда евро - Diena

ЧП

Четыре итальянских военных ранены во время стрельб на полигоне в Адажи
7 октября, 10:27
Вооруженные люди угрожали латвийским военным во время попытки прорыва границы
Четыре итальянских военных ранены во время стрельб на полигоне в Адажи
7 октября, 07:58
В Золитуде погибла 17-летняя девушка после падения с балкона
Четыре итальянских военных ранены во время стрельб на полигоне в Адажи
ФОТОВИДЕО
30 сентября, 15:16
«Едва не стал вторым 11 сентября»: пассажиров рейса FlyDubai спасло чудо и решительность - НОВЫЕ ДЕТАЛИ и КАДРЫ
ФОТОВИДЕО
30 сентября, 13:17
Самолёт падал быстрее, чем парашютист в свободном полёте: выяснились новые шокирующие детали инцидента на борту FlyDubai (ВИДЕО)
29 сентября, 14:27
Топ-менеджера The New York Times застрелили в Калифорнии: задержаны родители его жены
ВИДЕО
29 сентября, 07:58
В Риге грузовик Rimi оказался в заборе, а у водителя не было прав
27 сентября, 18:57
Новая трагедия в Непале: лавина накрыла лагерь в Гималаях, найдены тела двух человек
26 сентября, 08:58
Четыре итальянских военных ранены во время стрельб на полигоне в Адажи

Бизнес

Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга
2 октября, 17:57
ЕК требует от Латвии усилить штрафы за нарушения налоговой отчётности: стране дали два месяца на ответ
28 сентября, 11:58
airBaltic до конца года должна найти инвесторов для спасения от кризиса
Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга
22 сентября, 11:46 11:46
Мировой туризм резко затормозил: какие страны теряют туристов, а какие ставят рекорды
Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга
22 сентября, 09:55 09:55
Названы лучшие авиакомпании мира: какое место заняла airBaltic
Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга
20 сентября, 11:08 11:08
Пассажиры выбрали лучшую авиакомпанию мира: европейцы не попали даже в первую четверку
Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга
15 сентября, 09:29 09:29
Сейм готовит новый налог в 10% для небольших дополнительных доходов
Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга
+ОПРОС
9 сентября, 15:29 15:29
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга
9 сентября, 13:59 13:59
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга
7 сентября, 11:28 11:28
Бросил школу в 17 лет, а в 25 заработал миллиард: история британца Джеймса Дакомба
Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга
5 сентября, 18:59 18:59
Эстония продает почтового гиганта Omniva: что изменится для клиентов
Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга
24 августа, 11:58 11:58
Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга

Культура

Во Франции украли одну из самых дорогих книг в мире с обложкой Сальвадора Дали
7 октября, 18:35
Стивен Спилберг займется «Трансформерами-8»: что известно о новом фильме
Во Франции украли одну из самых дорогих книг в мире с обложкой Сальвадора Дали
7 октября, 17:05
«Уля» третью неделю подряд возглавляет кинопрокат Латвии: фильм посмотрело более 60 000 зрителей
Во Франции украли одну из самых дорогих книг в мире с обложкой Сальвадора Дали
7 октября, 13:27
Чехия отказалась от «Евровидения-2027»: денег на конкурс не хватает
7 октября, 12:29
В музее Ротко в Даугавпилсе «оживили» фотографии художника
7 октября, 09:28
Холли Берри отвергла обвинения бывшего мужа и рассказала о конфликте с сыном
6 октября, 11:31
Съемки фильма «Бэтмен 2» остановлены
ФОТО
6 октября, 10:30
В США купленная за 30 долларов картина продана на аукционе за 1.35 млн долларов
6 октября, 09:31
Во Франции украли одну из самых дорогих книг в мире с обложкой Сальвадора Дали

Mixer

Черный чай, вишневый ликер и дым: из чего складывается парфюмерное настроение осени
7 октября, 18:01
Стрельцы, Близнецы, Овны и Девы в гороскопе на четверг 8 октября
Черный чай, вишневый ликер и дым: из чего складывается парфюмерное настроение осени
7 октября, 16:58
Кеды, ботинки или лоферы: случайный выбор расскажет, чего не хватает вашему движению вперед
Черный чай, вишневый ликер и дым: из чего складывается парфюмерное настроение осени
7 октября, 16:27
Эти 4 знака зодиака умеют выглядеть дорого даже в самых простых вещах
7 октября, 15:58
Цветная капуста больше не будет скучным гарниром: попробуйте запечь ее с пармезаном
7 октября, 15:28
Природа решила пошутить: 20 животных, которые случайно стали звездами Comedy Wildlife Awards 2026
7 октября, 15:04
Вкусный рецепт тыквенных булочек с корицей и сливочным кремом к чаю
7 октября, 14:58
Тест: какая бытовая привычка окружающих раздражает вас сильнее всего
7 октября, 14:28
Черный чай, вишневый ликер и дым: из чего складывается парфюмерное настроение осени

Зеленая Лампа

«Зеленая лампа»: 6-летнему Марку из Сигулды нужна помощь для оплаты важной терапии
7 октября, 14:57
«Зеленая лампа»: 6-летнему Марку нужна помощь для оплаты важной терапии
«Зеленая лампа»: 6-летнему Марку из Сигулды нужна помощь для оплаты важной терапии
6 октября, 16:57
«Зеленая лампа»: маме троих детей нужна помощь для лечения 6-летнего сына
«Зеленая лампа»: 6-летнему Марку из Сигулды нужна помощь для оплаты важной терапии
5 октября, 12:58
«Зеленая лампа»: в помощь 6-летнему Марку собрана треть нужной суммы. Акция продолжается
2 октября, 11:27
«Зеленая лампа»: маме троих детей нужна помощь для оплаты лечения 6-летнего сына
1 октября, 12:29
«Зеленая лампа»: 6-летнему Марку нужна помощь, чтобы он начал нормально говорить
30 сентября, 11:59
«Зеленая лампа»: маме 6-летнего Марка из Сигулды нужна помощь для лечения сына
29 сентября, 16:28
«Зеленая лампа»: для 7-летнего Матвея полностью собрана нужная на лечение сумма
28 сентября, 23:58
«Зеленая лампа»: 6-летнему Марку из Сигулды нужна помощь для оплаты важной терапии

Спорт

Роналду уехал из сборной Португалии: тренер и глава федерации пытались его остановить
7 октября, 16:28
Мбаппе может покинуть «Реал» летом 2027 года: правда или слухи?
Роналду уехал из сборной Португалии: тренер и глава федерации пытались его остановить
7 октября, 10:58
Лионель Месси провел последний матч за сборную Аргентины и забил гол
Роналду уехал из сборной Португалии: тренер и глава федерации пытались его остановить
6 октября, 19:57
Какаду стали символами Олимпиады-2032: Брисбен представил необычные эмблемы Игр
5 октября, 18:30
Александр Овечкин объявил о завершении карьеры в НХЛ
2 октября, 18:56
После ухода Роналду сборная Португалии потеряла более 1,5 млн подписчиков в Instagram
2 октября, 11:58
Лионель Месси стал владельцем футбольного клуба «Эльденсе» - уже второго в Испании
1 октября, 19:00
Рекорд NBA на аукционе: майку Майкла Джордана продали за 12,26 млн долларов
1 октября, 16:27
Роналду уехал из сборной Португалии: тренер и глава федерации пытались его остановить
Лента новостей
Латвия Мир
MIXER
Kонтакты Pедакция Pеклама
Политика конфиденциальности
О нас