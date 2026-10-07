Стивен Спилберг займется «Трансформерами-8»: что известно о новом фильме

Стивен Спилберг станет исполнительным продюсером восьмого игрового фильма франшизы «Трансформеры». Он будет отвечать за творческую сторону проекта вместе с продюсером Лоренцо ди Бонавентурой, сообщает Entertainment Weekly.

Режиссером новой картины может стать Майкл Бэй, который ведет предварительные переговоры со студией.

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Если Бэй заключит сделку, это станет его шестым фильмом о трансформерах и первым после «Трансформеры: Последний рыцарь» 2017 года.

Сценарий написал Джейсон Фукс, работавший над фильмом «Аргайл: Супершпион» и сериалом «Оно: Добро пожаловать в Дерри». По данным Entertainment Weekly, Спилберг согласился заняться новым фильмом после прочтения сценария.

Действие картины будет происходить в наши дни. Ожидается, что новая часть вернется к атмосфере первых фильмов франшизы.

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Шайя ЛаБаф в новом фильме не появится. Последний раз актер снимался в серии в «Трансформерах-3: Темная сторона Луны», вышедших в 2011 году.

Студия также отказалась от планов снять фильм-кроссовер «Трансформеров» и «Броска кобры» (G.I. Joe). Вместо него она разрабатывает новый фильм о G.I. Joe совместно с Дэнни МакБрайдом.

Спилберг уже выполнял аналогичную творческую роль при создании первых двух фильмов о трансформерах и был исполнительным продюсером всех семи игровых картин франшизы.

Общие мировые кассовые сборы фильмов о трансформерах превысили 5,4 млрд долларов.