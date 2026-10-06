В США купленная за 30 долларов картина продана на аукционе за 1.35 млн долларов

Картина американской художницы Гертруды Аберкромби, купленная как безымянная на гаражной распродаже, была продана на аукционе Freeman`s более чем за 1.35 млн долларов. Это стало новым рекордом для произведений художницы, сообщает CNN.

Неназванный покупатель приобрел полотно на распродаже имущества в Мичигане за 30 долларов, не подозревая, что это работа известной сюрреалистки.

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Заметив едва различимую подпись, он обратился к экспертам, которые подтвердили принадлежность кисти Гертруды Аберкромби.

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«Ракушки старейшины Мерриама», написанные в 1951 году, почти 75 лет не выставлялись на публике. Художница подарила картину врачу, после чего та передавалась по наследству. Ракушки были одним из любимых мотивов в ее творчестве.

Помимо живописи Аберкромби, скончавшаяся в 1977 году, была известна своими чикагскими салонами, где выступали такие джазовые звезды, как Диззи Гиллеспи, Чарли Паркер и Сара Воан.