Съемки фильма «Бэтмен 2» остановлены

Киностудии Warner Bros. и DC Studios приостановили производство фильма «Бэтмен 2» из-за паузы в работе режиссера Мэтта Ривза, вызванной семейными обстоятельствами.

Как передаетVariety, студия DC подтвердила эту информацию, заявив, что поддерживают режиссера и рассчитывают вскоре возобновить работу над фильмом.

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«Производство «Бэтмена-2″ приостановлено, пока Мэтт Ривз занимается семейными вопросами. Режиссер пользуется полной поддержкой DC Studios, и мы с нетерпением ждем возможности вскоре продолжить этот путь», - заявили представители студии.

В сиквеле Роберт Паттинсон вновь сыграет Брюса Уэйна. Также в фильме появятся Скарлетт Йоханссон, Колин Фаррелл, Себастьян Стэн, Энди Серкис и Джеффри Райт.

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У «Бэтмена-2» уже была непростая история с производством и датой премьеры. Изначально фильм должен был выйти 2 октября 2026 года, затем премьеру перенесли на 1 октября 2027-го, а в июле студия сдвинула релиз еще раз - на февраль 2028 года. Первый «Бэтмен» Ривза вышел в 2022 году.

Глава DC Studios Джеймс Ганн ранее объяснял переносы тем, что большие франшизы нередко делают продолжения спустя много лет после первых частей. В качестве примеров он приводил «Чужого», «Суперсемейку», «Терминатора», «Аватара», «Топ Ган» и «Стражей Галактики».

Сам Паттинсон недавно рассказал, что продолжение будет заметно отличаться от первой части. По словам актера, это «совершенно другой подход» к истории Бэтмена и настоящий поворот в сторону от оригинального фильма, хотя сиквел сохранит его атмосферу.

Первый «Бэтмен» с Паттинсоном собрал более 770 млн долларов в мировом прокате и получил три номинации на «Оскар». Мэтт Ривз вновь выступает режиссером и сценаристом продолжения.