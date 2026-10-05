«Мстители: Финал» снова обошел «Аватар» и стал самым кассовым фильмом в истории

Variety

После повторного выхода в прокат фильм «Мстители: Финал» обошел «Аватар» по мировым сборам. Картина собрала 2,925 млрд долларов, сообщает Variety.

Фильм 2019 года вернулся на первое место в рейтинге самых кассовых картин в преддверии выхода новой части франшизы - «Мстители: Доктор Дум».

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Вышедший в 2009 году «Аватар» после пяти повторных прокатов собрал 2,923 млрд долларов. Он удерживал звание самого кассового фильма в мире в течение десяти лет, пока в 2019 году его не обошли «Мстители: Финал».

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В 2021 году «Аватар» вновь занял первое место после повторного выхода в прокат перед премьерой второй части. Теперь, пять лет спустя, лидерство снова перешло к супергеройскому фильму.

Премьера фильма «Мстители: Доктор Дум» запланирована на 18 декабря. По сюжету Мстители, вакандцы, Фантастическая четвёрка, Новые мстители и Люди Икс объединятся, чтобы противостоять Доктору Думу.

В фильме снялись Крис Хэмсворт, Флоренс Пью, Роберт Дауни-младший, Летиша Райт, Себастиан Стэн, Дэвид Харбор и другие актеры.