Том Круз не спас кассу: фильм с бюджетом до $180 млн стартовал с $3,4 млн

Новый фильм с Томом Крузом «Digger» провалился на старте североамериканского проката. Чёрная комедия Алехандро Гонсалеса Иньярриту заработала в пятницу всего $3,4 млн в 3321 кинотеатре. При производственном бюджете, который, по данным Variety, мог достигнуть $160–180 млн, картина рискует стать одним из самых крупных кассовых разочарований года.

Масштабная рекламная кампания не помогла привлечь зрителей. Круз появился на обложке GQ, пришёл в подкаст New Heights и поучаствовал в шоу Дженнифер Хадсон с отсылкой к своей знаменитой роли в «Рискованном бизнесе». Однако интерес к актёру не превратился в продажи билетов.

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По предварительным прогнозам отраслевых изданий, за первые выходные «Digger» соберёт в США и Канаде лишь $7,5–8 млн. Если оценка подтвердится, это будет самый слабый старт фильма с Крузом за последние 19 лет - со времён политической драмы «Львы для ягнят» 2007 года.

Фильм «Копатель» получил оценку C+ от зрителей, что является одной из худших оценок за всю блестящую карьеру звезды (и совпадает с оценкой « Львов для ягнят »), что делает его явно противоречивым и знаменует собой огромный творческий поворот, поскольку Круз перевоплотился в тучного и лысеющего нефтяного магната. В сатире, в центре которой главный герой Круза, Риз Ахмед, Джон Гудман и Сандра Хюллер, также снимаются другие актеры. Фильм посвящен тому, как персонаж Круза стал причиной стихийного бедствия.

Хотя студия надеется, что ажиотаж вокруг наград поможет фильму завоевать популярность у зрителей, мнения критиков разделились: рейтинг «Digger» на Rotten Tomatoes составил 51%.

Дорогой отход от привычных блокбастеров

Вместо очередного бесстрашного героя Круз сыграл влиятельного нефтяного магната, чья компания становится причиной экологической катастрофы. Фильм поставил обладатель «Оскаров» за «Бёрдмэна» и «Выжившего» Алехандро Гонсалес Иньярриту.

Первоначально проект одобрили с бюджетом $125 млн. Но, как сообщает Variety со ссылкой на осведомлённые источники, затянувшиеся съёмки увеличили расходы до $160–180 млн. Продвижение фильма оплачивается отдельно.

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Столь слабый старт создаёт серьёзные проблемы с окупаемостью: студия получает лишь часть кассовых сборов, делясь выручкой с кинотеатрами. Окончательный финансовый результат будет зависеть и от международного проката, однако первые показатели в Северной Америке выглядят крайне неблагоприятно.

Зрители выбрали триллер с Энн Хэтэуэй

Лидером пятницы стала «Verity» - экранизация бестселлера Колин Гувер с Энн Хэтэуэй, Дакотой Джонсон и Джошем Хартнеттом. Фильм заработал $15,1 млн, более чем в четыре раза обойдя новинку Круза. Прогноз на выходные составляет около $33–34 млн.

В центре истории - автор, которую нанимают завершить серию книг известной писательницы, пострадавшей в автомобильной аварии. Работа в доме её семьи постепенно превращается в опасное погружение в чужие тайны.

Второе место по пятничным сборам занял хоррор «Resident Evil» Зака Креггера с $3,62 млн. «Digger» оказался третьим, немного опередив приключенческий фильм с Брэдом Питтом «The Heart of the Beast», заработавший $3,15 млн. Пятёрку замкнула «Primetime» с Робертом Паттинсоном - $2,49 млн.

Пока это результаты пятницы и прогнозы на уикенд, а не окончательные сборы за все выходные. Но уже сейчас ясно: звёздное имя Круза и дорогостоящая рекламная кампания не обеспечили «Digger» успешного старта.