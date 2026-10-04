«Мстители: Финал» снова стали самым кассовым фильмом в истории

«Мстители: Финал» вновь обогнали «Аватара» и возглавили список самых кассовых фильмов в истории. После повторного проката мировые сборы картины достигли 2,925 млрд долларов, сообщает Variety. «Аватар» заработал 2,923 млрд долларов с учетом пяти повторных прокатов. Фильм Джеймса Кэмерона удерживал рекорд десять лет, пока в 2019 году его не обошли «Мстители: Финал». В 2021-м «Аватар» вернулся в кинотеатры и снова занял первое место.

Нынешний повторный прокат «Финала» принес более 126 млн долларов. Disney и Marvel вернули картину на большие экраны, чтобы подогреть интерес к фильму «Мстители: Доктор Дум», который выйдет в декабре. Его сняли Энтони и Джо Руссо - режиссеры «Финала». Картина станет 39-м фильмом киновселенной Marvel.

«Финал» вышел в 2019 году и стал кульминацией истории, рассказанной в 21 предыдущем фильме Marvel за десять лет. По сюжету Танос уничтожил половину всего живого во Вселенной. Супергерои должны совершить путешествие во времени, чтобы спасти мир. В картине сыграли Роберт Дауни-младший, Крис Эванс, Скарлетт Йоханссон, Том Холланд, Чедвик Боузман и Энтони Маки.