Курица стала последней каплей: Сталлоне рассказал, с чего началась его вражда с Ричардом Гиром

Сильвестр Сталлоне вернулся к одному из самых давних конфликтов своей карьеры. В мемуарах The Steps («Ступени»), вышедших 29 сентября, актёр рассказал, как его неприязнь к Ричарду Гиру переросла в физическую стычку - и почему будущая звезда «Красотки» покинула фильм «Лорды Флэтбуша».

История началась ещё до того, как оба стали знаменитостями. Во время работы над картиной, вышедшей в 1974 году, отношения между молодыми актёрами быстро испортились. Как пишет Сталлоне, первые столкновения произошли уже на пробах, где участникам предлагали импровизировать.

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По его воспоминаниям, с Робертом Де Ниро такая работа складывалась удачно: они подхватывали реплики друг друга и старались переиграть партнёра. С Гиром всё пошло иначе. Во время одной из сцен тот схватил Сталлоне за футболку, впившись ногтями в кожу. Сталлоне попросил его остановиться, но на следующем дубле ситуация повторилась.

Тогда он обратился к режиссёру Стивену Вероне и спросил, можно ли ответить так, как он отреагировал бы в жизни. На уточняющий вопрос режиссёра Сталлоне заявил, что выбил бы обидчику зубы. Верона попросил этого не делать.

Окончательно конфликт вышел из-под контроля во время обеденного перерыва. Актёры ели в припаркованной на площадке машине. Гир устроился рядом с курицей, завёрнутой в фольгу, а Сталлоне предупредил его, чтобы тот ничего не испачкал.

Предупреждение не помогло: жир с еды попал Сталлоне на ногу.

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«Я ударил его локтем в грудь, вышел из машины, обошёл её и вытащил его с заднего сиденья», - вспоминает актёр.

По версии Сталлоне, Гир сказал, что не хочет переходить к физическому столкновению. Однако остановить ссору удалось лишь после вмешательства Вероны, который встал между ними.

Продолжать работу вместе они уже не могли. Как утверждает Сталлоне, режиссёр решил оставить его, а с Гиром расстаться. Впоследствии проект покинул и Де Ниро - ради другой работы. В окончательном актёрском составе появились Перри Кинг и Генри Уинклер. Эпизоды из мемуаров приводит Entertainment Weekly.

История их неприязни получила продолжение и много лет спустя - по крайней мере, в воспоминаниях Элтона Джона. В своей автобиографии Me, опубликованной в 2019 году, музыкант описал ужин в 1990-х, на котором присутствовали оба актёра и принцесса Диана.

По словам Джона, Диана и Гир сразу увлеклись разговором, что вызвало явное раздражение Сталлоне. Позже Дэвид Ферниш обнаружил актёров готовыми к драке и вмешался. До обмена ударами дело, по этому рассказу, не дошло, но Сталлоне вскоре уехал.