От «Звёздных войн» до «Назад в будущее»: опубликован топ-10 самых увлекательных научно-фантастических фильмов

Американский портал Collider составил список из 10 самых увлекательных научно-фантастических фильмов всех времен. Первое место заняли «Звёздные войны: Эпизод IV - Новая надежда» Джорджа Лукаса.

Collider отмечает, что «Новая надежда» - это практически идеальное развлечение. По мнению издания, несмотря на то, что в фильме используются всем известные приемы и сюжетные ходы, но они очень удачно выстроены и реализованы.

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На втором месте оказался первый «Парк юрского периода» Стивена Спилберга. Отмечается, что фильм выделяется на фоне остальных тем, что персонажи «не получают удовольствия от жизни». «Даже если в будущем выйдет отличный фильм о динозаврах, он почти наверняка будет не таким великолепным, как этот», - говорится в статье.

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Тройку лидеров замыкает «Назад в будущее» Роберта Земекиса. Collider отмечает, что фильм отлично рассказывает историю подростка, который должен позаботиться о собственном будущем, не изменив прошлое и не помешав своим родителям влюбиться друг в друга.

В десятку также вошли «Тихоокеанский рубеж», «Человек-паук: Через вселенные», «Без лица», «Всё, везде и сразу», «Годзилла: Последние войны», «Чужие среди нас» и «Стражи Галактики».

На фото - кадр из фильма «Звёздные войны: Эпизод IV - Новая надежда».