Майкл Дуглас раскрыл тайный роман с Кэтлин Тёрнер, который они скрывали больше 40 лет

Экранная страсть в «Романе с камнем» оказалась настоящей. В новых мемуарах Майкл Дуглас рассказал, что во время съёмок у него были отношения с Кэтлин Тёрнер. Десятилетиями актёры отрицали роман - по его словам, чтобы защитить его семью.

Признание вошло в книгу One Helluva Ride, которая выйдет 6 октября. Накануне публикации Entertainment Weekly рассказал об истории со ссылкой на отрывок из мемуаров, опубликованный журналом People.

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Дуглас и Тёрнер сблизились на съёмках приключенческой комедии Роберта Земекиса «Роман с камнем», вышедшей в 1984 году. Работа проходила в Мексике. Актёр вспоминает, что сразу почувствовал влечение к партнёрше: его покорили её ум, чувство юмора и низкий, чувственный голос.

В тот период отношения Дугласа с первой женой Диандрой переживали кризис. Как утверждает актёр, супруги уже жили раздельно, хотя официально оставались в браке.

По его словам, близость с Тёрнер постепенно выросла из дружбы и совместной работы. Напряжённые съёмки, взаимное уважение и сильное притяжение сделали своё дело.

«Мы с Кэтлин сильно влюбились друг в друга», - пишет Дуглас.

Зрители давно подозревали, что убедительная химия между героями могла иметь продолжение за пределами экрана. Однако актёры придерживались другой версии: между ними было лишь профессиональное взаимопонимание. Теперь Дуглас признаёт, что они договорились отрицать отношения ради Диандры и их сына Кэмерона.

На съёмках роман тоже старались скрывать. В мемуарах актёр рассказывает, что приходил в гостиничный номер Тёрнер поздно вечером, когда остальные уже спали.

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Перелом наступил после приезда Диандры и Кэмерона. По воспоминаниям Дугласа, жена заподозрила происходящее и в разговоре наедине напомнила Тёрнер, что всё ещё замужем за ним. Актриса не захотела вмешиваться в семейные отношения.

Роман закончился, а Дуглас вернулся к жене. Спустя годы он оценивает это решение критически: по его словам, он пытался сохранить семью ради сына, но после первого расставания отношения супругов уже не стали прежними.

Личная история не поставила точку в экранном партнёрстве. Дуглас и Тёрнер вновь сыграли вместе в «Жемчужине Нила» в 1985 году, а затем - в «Войне Роуз» в 1989-м. Много лет спустя они встретились в сериале Netflix «Метод Комински».

Со временем актёрам удалось сохранить дружбу. Прежде чем рассказать об их романе в книге, Дуглас, по его словам, получил согласие Тёрнер.

Сами мемуары охватывают гораздо больше, чем эту любовную историю. Издательство Grand Central Publishing обещает рассказ о сложных отношениях с отцом Кирком Дугласом, становлении в Голливуде, первом браке, зависимостях, борьбе с раком и любви к Кэтрин Зете-Джонс. В основу повествования легли двенадцать ключевых фильмов его карьеры - от «Пролетая над гнездом кукушки» до «Основного инстинкта» и «За канделябрами».