2 октября 2026, 19:33

Paramount и Warner Bros. объединятся под названием Skydance

Paramount и Warner Bros. объединятся под названием Skydance

Будущий медиагигант, который объединит Paramount и Warner Bros. Discovery, получит название Skydance. Об этом 2 октября объявил глава Paramount Дэвид Эллисон. Закрытие сделки намечено на 6 октября.

Для новой корпорации Эллисон выбрал название своей первоначальной продюсерской компании Skydance Media. При этом исторические бренды Paramount и Warner Bros. сохранятся: новое имя предназначено для объединённой структуры.

Читайте нас также

По словам Эллисона, задача - дать корпорации собственную идентичность, сохранив узнаваемость и наследие обеих студий. Он подчеркнул, что новый корпоративный бренд не должен затмевать названия, знакомые нескольким поколениям зрителей.

От «Гарри Поттера» до «Миссии невыполнима»

Объединение соберёт под одной крышей две крупнейшие голливудские киностудии, стриминговые сервисы HBO Max и Paramount+, а также телеканалы CBS, CNN, MTV, TBS, Comedy Central и Food Network.

В портфель Skydance войдут такие франшизы, как «Гарри Поттер», «Властелин колец», «Игра престолов», вселенная DC, «Йеллоустоун», «Миссия невыполнима» и «Топ Ган», а также детские проекты Nickelodeon.

Переход под единое корпоративное название сам по себе не означает немедленного объединения HBO Max и Paramount+ в один сервис.

Кто возглавит компанию

Дэвид Эллисон станет председателем совета директоров и генеральным директором Skydance. Вторым генеральным директором будет Инон Крейц, ранее возглавлявший Mattel. Он присоединится к компании 5 октября.

Юридическое название объединённой структуры планируют изменить на Skydance Corporation. Акции класса B должны перейти с Nasdaq на Нью-Йоркскую фондовую биржу, где с 6 октября предполагается начать торги под новым тикером SKYD вместо PSKY.

Сделка после судебного спора

Стоимость объединения, по данным Variety, составляет около 111 млрд долларов. Paramount добилась покупки Warner Bros. Discovery после соперничества с Netflix, у которого ранее было соглашение о приобретении студийного и стримингового бизнеса WBD.

Читайте Mixer
Paramount и Warner Bros. объединятся под названием Skydance

Юмор за день и золотая свадьба
Paramount и Warner Bros. объединятся под названием Skydance

Мини-киши с овощами: как не размочить слоёное тесто
Paramount и Warner Bros. объединятся под названием Skydance

Стрельцы, Скорпионы, Тельцы и Весы в гороскопе на субботу 3 октября
Paramount и Warner Bros. объединятся под названием Skydance

Выберите дверной коврик - тест покажет, где заканчивается ваше терпение и…

Последнее судебное препятствие было снято 30 сентября: судья одобрил урегулирование антимонопольного иска, поданного властями 12 американских штатов.

Вместе с масштабным каталогом фильмов, сериалов и телеканалов новая компания получит значительную долговую нагрузку. По оценке Variety, её совокупный долг после завершения сделки может превысить 80 млрд долларов.

Дата закрытия сделки подтверждена совместным сообщением компаний; о выборе названия сообщил Дэвид Эллисон.

 

google news Подпишитесь на нас
Paramount и Warner Bros. объединятся под названием Skydance

Мини-киши с овощами: как не размочить слоёное тесто
Paramount и Warner Bros. объединятся под названием Skydance

Стрельцы, Скорпионы, Тельцы и Весы в гороскопе на субботу 3 октября

В мире

Протесты школьников во Франции переросли в беспорядки: горят здания, сотни задержанных
2 октября, 17:57
ЕК требует от Латвии усилить штрафы за нарушения налоговой отчётности: стране дали два месяца на ответ
2 октября, 16:32
Тайна длиной в 217 лет: нейросеть GPT-6 Astra расшифровала секретное письмо Наполеона
Протесты школьников во Франции переросли в беспорядки: горят здания, сотни задержанных
2 октября, 15:00 15:00
В Финляндии неизвестные проникли в дома почти 20 депутатов - и ничего не украли
Протесты школьников во Франции переросли в беспорядки: горят здания, сотни задержанных
2 октября, 14:30 14:30
Что пошло не так при казни Кристы Пайк и могут ли ее казнить снова
Протесты школьников во Франции переросли в беспорядки: горят здания, сотни задержанных
2 октября, 13:35 13:35
Правительство Марокко впервые в истории возглавила женщина
Протесты школьников во Франции переросли в беспорядки: горят здания, сотни задержанных
ВИДЕО
2 октября, 10:27 10:27
Еще один хит ABBA набрал миллиард прослушиваний на Spotify
Протесты школьников во Франции переросли в беспорядки: горят здания, сотни задержанных
2 октября, 09:58 09:58
Во Франции из-за протестов закрывают около 400 школ: задержаны почти 2000 человек
Протесты школьников во Франции переросли в беспорядки: горят здания, сотни задержанных
2 октября, 09:28 09:28
Джим Керри тайно женился через 30 лет после своего предыдущего брака
Протесты школьников во Франции переросли в беспорядки: горят здания, сотни задержанных
2 октября, 08:57 08:57
В ОАЭ расследуют инцидент с Flydubai: проверяется версия теракта
Протесты школьников во Франции переросли в беспорядки: горят здания, сотни задержанных
1 октября, 21:20 21:20
Чем больше в стране домашних кошек, тем счастливее население: учёные изучили данные 93-х государств
Протесты школьников во Франции переросли в беспорядки: горят здания, сотни задержанных
1 октября, 20:35 20:35
Протесты школьников во Франции переросли в беспорядки: горят здания, сотни задержанных

Латвия

Трагический финал мотопарада в Елгаве: в больнице умер один из пострадавших байкеров
2 октября, 18:30
Запчасти airBaltic перепродали с наценкой в €55 тысяч: KNAB передало дело прокуратуре
2 октября, 16:52
Тарифы на тепло выросли: стоит ли покупать электрический обогреватель в Латвии
Трагический финал мотопарада в Елгаве: в больнице умер один из пострадавших байкеров
2 октября, 16:05 16:05
На выборах в Сейм Латвии досрочно проголосовали 11,38% избирателей
Трагический финал мотопарада в Елгаве: в больнице умер один из пострадавших байкеров
2 октября, 15:30 15:30
Аэропорт Риги расширяет грузовые возможности: реконструкция четвертого перрона выполнена на 40%
Трагический финал мотопарада в Елгаве: в больнице умер один из пострадавших байкеров
2 октября, 13:00 13:00
В Детской больнице в 2027 году запустят биобанк и программу длительного наблюдения за пациентами
Трагический финал мотопарада в Елгаве: в больнице умер один из пострадавших байкеров
2 октября, 11:27 11:27
«Зеленая лампа»: маме троих детей нужна помощь для оплаты лечения 6-летнего сына
Трагический финал мотопарада в Елгаве: в больнице умер один из пострадавших байкеров
2 октября, 10:57 10:57
Латвия меняет правила отбора на «Евровидение»: победителя Supernova впервые определят только зрители
Трагический финал мотопарада в Елгаве: в больнице умер один из пострадавших байкеров
2 октября, 08:29 08:29
В пятницу и субботу предвыборная агитация запрещена: БПБК напоминает о правилах
Трагический финал мотопарада в Елгаве: в больнице умер один из пострадавших байкеров
2 октября, 07:59 07:59
От +1 утром до +22 днем: в пятницу в Латвии будет солнечно и тепло
Трагический финал мотопарада в Елгаве: в больнице умер один из пострадавших байкеров
1 октября, 18:30 18:30
20 млн евро за километр: правительство Латвии установило предел расходов Rail Baltica
Трагический финал мотопарада в Елгаве: в больнице умер один из пострадавших байкеров
1 октября, 18:00 18:00
Трагический финал мотопарада в Елгаве: в больнице умер один из пострадавших байкеров

ЧП

Дети вызвали полицию после того, как двое мужчин ворвались в скейт-парк
ФОТОВИДЕО
30 сентября, 15:16
«Едва не стал вторым 11 сентября»: пассажиров рейса FlyDubai спасло чудо и решительность - НОВЫЕ ДЕТАЛИ и КАДРЫ
Дети вызвали полицию после того, как двое мужчин ворвались в скейт-парк
ФОТОВИДЕО
30 сентября, 13:17
Самолёт падал быстрее, чем парашютист в свободном полёте: выяснились новые шокирующие детали инцидента на борту FlyDubai (ВИДЕО)
Дети вызвали полицию после того, как двое мужчин ворвались в скейт-парк
29 сентября, 14:27
Топ-менеджера The New York Times застрелили в Калифорнии: задержаны родители его жены
ВИДЕО
29 сентября, 07:58
В Риге грузовик Rimi оказался в заборе, а у водителя не было прав
27 сентября, 18:57
Новая трагедия в Непале: лавина накрыла лагерь в Гималаях, найдены тела двух человек
26 сентября, 08:58
Четыре итальянских военных ранены во время стрельб на полигоне в Адажи
25 сентября, 18:30
Мощный взрыв в центре Афин: обрушился двухэтажный дом, есть пострадавшие
25 сентября, 08:27
Дети вызвали полицию после того, как двое мужчин ворвались в скейт-парк

Бизнес

Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга
2 октября, 17:57
ЕК требует от Латвии усилить штрафы за нарушения налоговой отчётности: стране дали два месяца на ответ
28 сентября, 11:58
airBaltic до конца года должна найти инвесторов для спасения от кризиса
Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга
22 сентября, 11:46 11:46
Мировой туризм резко затормозил: какие страны теряют туристов, а какие ставят рекорды
Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга
22 сентября, 09:55 09:55
Названы лучшие авиакомпании мира: какое место заняла airBaltic
Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга
20 сентября, 11:08 11:08
Пассажиры выбрали лучшую авиакомпанию мира: европейцы не попали даже в первую четверку
Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга
15 сентября, 09:29 09:29
Сейм готовит новый налог в 10% для небольших дополнительных доходов
Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга
+ОПРОС
9 сентября, 15:29 15:29
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга
9 сентября, 13:59 13:59
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга
7 сентября, 11:28 11:28
Бросил школу в 17 лет, а в 25 заработал миллиард: история британца Джеймса Дакомба
Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга
5 сентября, 18:59 18:59
Эстония продает почтового гиганта Omniva: что изменится для клиентов
Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга
24 августа, 11:58 11:58
Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга

Культура

Из-за суда архив записей британской группы Oasis сняли с аукциона
2 октября, 19:33
Paramount и Warner Bros. объединятся под названием Skydance
Из-за суда архив записей британской группы Oasis сняли с аукциона
2 октября, 17:31
«Форсаж» станет сериалом: премьеру планируют на 2028 год
Из-за суда архив записей британской группы Oasis сняли с аукциона
2 октября, 14:00
Джон Малкович приедет в Ригу на гастроли: актер представит необычный спектакль о классической музыке
2 октября, 10:57
Латвия меняет правила отбора на «Евровидение»: победителя Supernova впервые определят только зрители
ВИДЕО
2 октября, 10:27
Еще один хит ABBA набрал миллиард прослушиваний на Spotify
1 октября, 19:35
90-летний Вуди Аллен презентовал свой новый фильм: съемки начнутся 5 октября в Мадриде
30 сентября, 20:35
Грета Гарбо стала ИИ-звездой: цифровая копия легендарной актрисы появилась в рекламе
30 сентября, 16:30
Из-за суда архив записей британской группы Oasis сняли с аукциона

Mixer

Водолеи, Тельцы, Козероги и Раки в гороскопе Джорджии Николс на субботу, 3 октября
2 октября, 19:05
Юмор за день и золотая свадьба
Водолеи, Тельцы, Козероги и Раки в гороскопе Джорджии Николс на субботу, 3 октября
2 октября, 18:41
Мини-киши с овощами: как не размочить слоёное тесто
Водолеи, Тельцы, Козероги и Раки в гороскопе Джорджии Николс на субботу, 3 октября
2 октября, 18:10
Стрельцы, Скорпионы, Тельцы и Весы в гороскопе на субботу 3 октября
2 октября, 16:58
Выберите дверной коврик - тест покажет, где заканчивается ваше терпение и начинается чужая наглость
2 октября, 16:27
16 фотографий, которые выглядят так, будто их специально снимали для обложки альбома
2 октября, 15:58
Хрустящий хлеб, сочные помидоры и бальзамический крем: закуска, которая исчезает со стола первой
2 октября, 15:28
Банка с огурцами может хранить хруст месяцами - но есть важное условие
2 октября, 15:01
Водолеи, Тельцы, Козероги и Раки в гороскопе Джорджии Николс на субботу, 3 октября

Зеленая Лампа

«Через горы - к своим»: более 30 художников объединились, чтобы помочь близким пропавших в Непале
2 октября, 11:27
«Зеленая лампа»: маме троих детей нужна помощь для оплаты лечения 6-летнего сына
«Через горы - к своим»: более 30 художников объединились, чтобы помочь близким пропавших в Непале
1 октября, 12:29
«Зеленая лампа»: 6-летнему Марку нужна помощь, чтобы он начал нормально говорить
«Через горы - к своим»: более 30 художников объединились, чтобы помочь близким пропавших в Непале
30 сентября, 11:59
«Зеленая лампа»: маме 6-летнего Марка из Сигулды нужна помощь для лечения сына
29 сентября, 16:28
«Зеленая лампа»: для 7-летнего Матвея полностью собрана нужная на лечение сумма
28 сентября, 23:58
«Зеленая лампа»: 6-летнему Марку из Сигулды нужна помощь для оплаты важной терапии
28 сентября, 17:58
«Зеленая лампа»: поможем 7-летнему Матвею начать говорить
27 сентября, 16:20
«Зеленая лампа»: поможем 7-летнему Матвею начать говорить
27 сентября, 11:39
«Через горы - к своим»: более 30 художников объединились, чтобы помочь близким пропавших в Непале

Спорт

11-летняя британка стала самым юным женским гроссмейстером в истории шахмат
2 октября, 18:56
После ухода Роналду сборная Португалии потеряла более 1,5 млн подписчиков в Instagram
11-летняя британка стала самым юным женским гроссмейстером в истории шахмат
2 октября, 11:58
Лионель Месси стал владельцем футбольного клуба «Эльденсе» - уже второго в Испании
11-летняя британка стала самым юным женским гроссмейстером в истории шахмат
1 октября, 19:00
Рекорд NBA на аукционе: майку Майкла Джордана продали за 12,26 млн долларов
1 октября, 16:27
Роналду уехал из сборной Португалии: тренер и глава федерации пытались его остановить
30 сентября, 10:27
Роналду остался в запасных впервые за 18 лет: конфликт в сборной Португалии
29 сентября, 12:27
Элвис Мерзликин сменил клуб НХЛ: латвийский вратарь переходит из Columbus в Toronto Maple Leafs
28 сентября, 22:40
В Риге открыли новый офис Федерации футбола - на церемонию приехал президент FIFA Джанни Инфантино
28 сентября, 20:28
11-летняя британка стала самым юным женским гроссмейстером в истории шахмат
Лента новостей
Латвия Мир
MIXER
Kонтакты Pедакция Pеклама
Политика конфиденциальности
О нас