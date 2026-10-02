Paramount и Warner Bros. объединятся под названием Skydance

Будущий медиагигант, который объединит Paramount и Warner Bros. Discovery, получит название Skydance. Об этом 2 октября объявил глава Paramount Дэвид Эллисон. Закрытие сделки намечено на 6 октября.

Для новой корпорации Эллисон выбрал название своей первоначальной продюсерской компании Skydance Media. При этом исторические бренды Paramount и Warner Bros. сохранятся: новое имя предназначено для объединённой структуры.

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По словам Эллисона, задача - дать корпорации собственную идентичность, сохранив узнаваемость и наследие обеих студий. Он подчеркнул, что новый корпоративный бренд не должен затмевать названия, знакомые нескольким поколениям зрителей.

От «Гарри Поттера» до «Миссии невыполнима»

Объединение соберёт под одной крышей две крупнейшие голливудские киностудии, стриминговые сервисы HBO Max и Paramount+, а также телеканалы CBS, CNN, MTV, TBS, Comedy Central и Food Network.

В портфель Skydance войдут такие франшизы, как «Гарри Поттер», «Властелин колец», «Игра престолов», вселенная DC, «Йеллоустоун», «Миссия невыполнима» и «Топ Ган», а также детские проекты Nickelodeon.

Переход под единое корпоративное название сам по себе не означает немедленного объединения HBO Max и Paramount+ в один сервис.

Кто возглавит компанию

Дэвид Эллисон станет председателем совета директоров и генеральным директором Skydance. Вторым генеральным директором будет Инон Крейц, ранее возглавлявший Mattel. Он присоединится к компании 5 октября.

Юридическое название объединённой структуры планируют изменить на Skydance Corporation. Акции класса B должны перейти с Nasdaq на Нью-Йоркскую фондовую биржу, где с 6 октября предполагается начать торги под новым тикером SKYD вместо PSKY.

Сделка после судебного спора

Стоимость объединения, по данным Variety, составляет около 111 млрд долларов. Paramount добилась покупки Warner Bros. Discovery после соперничества с Netflix, у которого ранее было соглашение о приобретении студийного и стримингового бизнеса WBD.

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Последнее судебное препятствие было снято 30 сентября: судья одобрил урегулирование антимонопольного иска, поданного властями 12 американских штатов.

Вместе с масштабным каталогом фильмов, сериалов и телеканалов новая компания получит значительную долговую нагрузку. По оценке Variety, её совокупный долг после завершения сделки может превысить 80 млрд долларов.

Дата закрытия сделки подтверждена совместным сообщением компаний; о выборе названия сообщил Дэвид Эллисон.