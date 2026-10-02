Объявлена дата выхода «Острова сокровищ» с Хью Джекманом

Новая экранизация «Острова сокровищ» Ридли Скотта с Хью Джекманом в главной роли получила официальную дату выхода, пишет Variety.

Согласно официальной информации, премьера в кинотеатрах состоится 11 ноября 2027 года, в преддверии праздничного сезона. Напомним, что о том, что Джекман и Скотт объединятся для адаптации классического романа Роберта Льюиса Стивенсона, стало известно в июне 2026 года.

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Режиссер подтвердил, что съемочный процесс стартует 1 ноября. Основной площадкой станут Канарские острова, где Скотт недавно проводил разведку локаций. Сценарий написал Джек Торн.

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Ожидается, что главную роль исполнит Хью Джекман. Хью Грант и Оуэн Купер также ведут переговоры об участии в проекте. Для Ридли Скотта проект станет возвращением к приключенческому жанру после «Гладиатора 2».

В основе сюжета классический приключенческий роман Роберта Льюиса Стивенсона 1883 года о юном Джиме Хокинсе, который находит карту сокровищ и отправляется в опасное морское путешествие. Плавание оборачивается смертельным противостоянием с пиратом Джоном Сильвером. Несмотря на то, что в оригинальном романе Черная Борода не появляется, в адаптации Скотта легендарный пират, судя по всему, будет включен в сюжет.