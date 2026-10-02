«Форсаж» станет сериалом: премьеру планируют на 2028 год

Гонки, опасные миссии и семейные ценности «Форсажа» получат продолжение на телевидении. Стриминговый сервис Peacock официально заказал игровой сериал по знаменитой кинофраншизе. Премьеру планируют на 2028 год, сообщает Deadline.

Вин Дизель, сыгравший Доминика Торетто, станет исполнительным продюсером проекта. Вместе с ним над сериалом будут работать давние участники команды «Форсажа», в том числе продюсер Нил Мориц и сценарист Крис Морган.

Читайте нас также Google News Facebook

Руководить проектом будут Майк Дэниелс, работавший над «Сынами анархии» и «Оттенками синего», и Вулф Коулман, известный по «Оттенкам синего» и «911: Одинокая звезда». Они также напишут сценарий пилотного эпизода. Производством займётся Universal Television.

Название, сюжет и актёрский состав пока не раскрываются. Участие Дизеля в качестве продюсера ещё не означает, что Доминик Торетто появится на экране.

Читайте

Впервые о телевизионных планах актёр рассказал в мае на презентации NBCUniversal. По его словам, поклонники давно хотели узнать больше о знакомых героях и их историях. Тогда Дизель упомянул сразу четыре проекта во вселенной «Форсажа», однако пока официально заказан один сериал, указано в официальных источниках Peacock.

Его выход намечен на тот же год, что и премьера следующего фильма - Fast Forever, который должен появиться в кинотеатрах 17 марта 2028 года. Точная дата дебюта сериала пока не объявлена.

Для франшизы это будет первый игровой сериал. Ранее Netflix выпустил анимационный проект «Форсаж: Шпионские гонки» - с 2019 по 2021 год вышли шесть сезонов. Сама киносерия началась в 2001 году с фильма об уличных гонках Лос-Анджелеса и в этом году отмечает 25-летие.