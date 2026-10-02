Джон Малкович приедет в Ригу на гастроли: актер представит необычный спектакль о классической музыке

11 апреля 2027 года в рижской Xiaomi Arena состоится спектакль «Музыкальный критик» с участием американского актера и кинорежиссера Джона Малковича. Постановка объединяет классическую музыку, театр, стендап и актерскую игру, сообщает агентство LETA со ссылкой на организаторов мероприятия.

Автор идеи и сценария спектакля - скрипач, композитор и дирижер Алексей Игудесман. В основу постановки легли исторические музыкальные рецензии на произведения классических композиторов, которые в исполнении Малковича и ансамбля музыкантов оживут на сцене.

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Джон Малкович - двукратный номинант на премию «Оскар», лауреат премии «Эмми», номинант на премию BAFTA и трехкратный номинант на «Золотой глобус». Он также является одним из основателей чикагской театральной компании Steppenwolf.

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Международную известность актеру принесли роли в таких фильмах, как «Опасные связи», «На линии огня», «Быть Джоном Малковичем» и «РЭД», а также в сериале «Молодой Папа» и других проектах.