90-летний Вуди Аллен презентовал свой новый фильм: съемки начнутся 5 октября в Мадриде

90-летний американский режиссер и драматург Вуди Аллен представил сегодня в Мадриде свой новый фильм - он станет 51-м в его карьере. Съемки начнутся 5 октября и пройдут главным образом в Мадриде и Аранхуэсе. На производство картины городские и региональные власти Мадрида выделят в общей сложности 3 млн евро. Об этом сообщает Euronews.

Аллен пришел на презентацию вместе с президентом автономного сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо и мэром столицы Хосе Луисом Мартинесом-Альмейдой.

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Мэрия Мадрида и региональные власти выделят на проект по 1,5 млн евро. Деньги предоставят в рамках спонсорских соглашений, связанных с продвижением Мадрида. Общий бюджет фильма составляет около 12 млн евро, поэтому государственная поддержка покрывает примерно четверть расходов.

Картина пока не получила окончательного названия и известна под рабочим названием «Wasp 2026». Это будет современная комедия о романтических отношениях, интригах и супружеских изменах на дипломатическом фоне.

В фильме сыграют Алекси Вассер, Джемима Кёрк, Питер Вивес, Мартон Чокаш и Якоб Офтербо. Значительную часть съемочной группы составят испанские специалисты.

Съемки продлятся около шести недель и пройдут более чем на 30 площадках в Мадриде и Аранхуэсе.

Согласно соглашению о финансировании, слово «Мадрид» должно обязательно присутствовать в названии фильма. Кроме того, город должен быть заметно представлен в картине. Мэрия считает проект инструментом для укрепления международного имиджа Мадрида как культурного, туристического и кинематографического центра.

На презентации Аллена спросили о протестах, связанных с жилищным кризисом в Мадриде. Режиссер отказался подробно комментировать ситуацию, заявив, что никогда не считал себя политическим кинематографистом. Мэтр отметил, что его фильмы в основном посвящены человеческим отношениям, экзистенциальным и романтическим вопросам.

Аллен также сказал, что глубоко обеспокоен ростом фашизма и всегда выступал против него в любых формах - в том числе в деятельности правительства, театре, сфере цензуры и литературе.

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Режиссер также вновь заговорил о возможном завершении карьеры. Он признался, что съемки фильмов сильно его утомляют, и напомнил о своем прежнем намерении уйти из кино. Однако возможность снять историю в Мадриде показалась ему слишком привлекательной, чтобы отказаться от нее.

Возвращение Аллена в Испанию вновь привлекло внимание к давним обвинениям в его адрес. Самые серьезные из них связаны с его приемной дочерью Дилан Фэрроу, которая утверждала, что режиссер совершил в отношении нее сексуальное насилие в 1992 году, когда ей было семь лет. Аллен неоднократно отрицал эти обвинения.

По этому делу Аллен никогда не предстал перед судом, и официальные обвинения ему предъявлены не были. В 1993 году прокурор штата Коннектикут Фрэнк Мако заявил, что существуют достаточные основания для предъявления обвинений, однако решил этого не делать, поскольку судебный процесс мог причинить вред Дилан Фэрроу.

В то же время специалисты клиники по делам сексуального насилия над детьми при больнице Yale-New Haven после обследования пришли к выводу, что Дилан не подвергалась сексуальному насилию. Аллен с тех пор продолжает утверждать, что обвинения против него ложны.

Споры вокруг этой истории вновь усилились спустя десятилетия, особенно после появления движения #MeToo и выхода в 2021 году документального сериала «Allen v. Farrow». Некоторые представители Голливуда публично дистанцировались от режиссера.

Сотрудничество Аллена с Amazon также завершилось судебным спором. Режиссер подал против компании иск на 68 млн долларов после расторжения соглашения о производстве нескольких фильмов. Позже стороны урегулировали спор во внесудебном порядке, условия соглашения не раскрывались.

Еще одним широко обсуждаемым эпизодом личной жизни Аллена стали его отношения с Сун-И Превин, приемной дочерью Мии Фэрроу и Андрэ Превина. Об их отношениях стало известно в 1992 году, когда Аллен уже много лет состоял в романтических отношениях с Мией Фэрроу.

Аллен и Сун-И Превин поженились в Венеции в 1997 году. Ему тогда было 62 года, ей - 27.