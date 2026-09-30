30 сентября 2026, 16:30

Из-за суда архив записей британской группы Oasis сняли с аукциона

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Из-за суда архив записей британской группы Oasis сняли с аукциона

Британская рок-группа Oasis подала судебный иск, из-за которого пришлось снять с торгов частный архив, который содержит 100 часов записей, включая песни и репетиции этого музыкального коллектива.

Об этом сообщила газета Standard со ссылкой на управляющего директора аукционного дома Littleton Auctions Бена Хомера.

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«Littleton Auctions подтверждает, что записи Oasis, известные под названием Desk Tapes, были сняты с аукциона, намеченного на 3 октября, в связи с судебными разбирательствами», - говорится в заявлении указанной организации.

Коллекцию собрал сын бывшего звукорежиссера группы Хью Ричардса. Именно он выставил лот на продажу. Владелец собрания отметил, что группа подала в суд на него и отца, чтобы не допустить проведения торгов. Сын Ричардса уточнил, что он и отец согласились отложить аукцион.

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По его словам, это должно позволить сторонам урегулировать спорные вопросы через суд или другим путём.

Напомним, в апреле стало известно, что на торги в США решили выставить акустическую гитару лидера Oasis Ноэла Галлахера. На этом инструменте, который использовался при сочинении композиций для второго студийного альбома британской рок-группы, музыкант оставил свой автограф.

Галлахер основал коллектив в 1991 году вместе со своим братом Лиамом. Музыкантов причисляют к списку основоположников жанра брит-поп. В 2009 году Ноэл решил покинуть группы, но в 2024-м коллектив воссоединился.

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