30 сентября 2026, 20:35 Наталья Гудемчук

Грета Гарбо стала ИИ-звездой: цифровая копия легендарной актрисы появилась в рекламе

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Грета Гарбо стала ИИ-звездой: цифровая копия легендарной актрисы появилась в рекламе

Родственники легендарной шведской актрисы Греты Гарбо разрешили создать ее ИИ-двойника и использовать цифровую копию в рекламе и кино. Об этом пишет The Guardian.

Она блистала в эпоху немого кино Голливуда и блистала в первых звуковых фильмах – теперь Грета Гарбо может стать ИИ-звездой новой эры в кинематографе.

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Образ легендарной актрисы уже воссоздан в рекламе шведской промышленной компании SKF. В ролике ее цифровая копия рассказывает об инициативах по энергосбережению.

Наследники Гарбо считают, что в будущем ее ИИ-двойника могут использовать и в полнометражных фильмах.

«Это невероятно и реалистично. Так что же мешает нам каким-то образом вернуть Грету Гарбо в кино?» - заявил один из наследников  актрисы Крейг Рейсфилд.

Рейсфилд рассказал, что был ошеломлен цифровой версией своей двоюродной бабушки. Его особо впечатлило сходство манер, мимики и даже голоса цифровой копии Гарбо.

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«И это было трогательно, особенно для меня, поскольку я знал ее лично», - добавил он.

Образ Греты Гарбо воссоздали с помощью нескольких моделей искусственного интеллекта, включая китайскую Seedream и Google Nano Banana Pro. При создании ИИ-двойника не использовали видео с участием Гарбо или ее фотографии, поскольку они защищены авторским правом.

Авторы проекта использовали текстовые подсказки. Затем настоящая актриса сыграла роль Гарбо. Получившиеся изображения совместили, а голос актрисы воссоздали по записи из одного из ее ранних фильмов. В результате создателям удалось избежать эффекта «зловещей долины».

На вопрос, хотела бы покойная Гарбо стать ИИ-актрисой, Рейсфилд ответил, что она была в авангарде кинематографа в эпоху немого кино, затем перешла к звуковому кино и добилась больших успехов в прокате. По его мнению, с учетом ее карьеры и способности очаровывать зрителей создание ИИ-версии Гарбо вполне соответствует ее наследию.

Ранее образ Греты Гарбо использовали в рекламных материалах модных домов Ferragamo, Gucci и Louis Vuitton. Ролик для SKF стал первой видеоработой с ее ИИ-двойником.

Семья Гарбо намерена «сохранить, защитить и преумножить» ее наследие и поэтому обещает быть «очень разборчивой» при выборе партнеров.

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