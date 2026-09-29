29 сентября 2026, 19:00

Спустя 50 лет Стиви Уандер открыл архив: вышли четыре неизвестные песни его золотой эпохи

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Спустя 50 лет Стиви Уандер открыл архив: вышли четыре неизвестные песни его золотой эпохи

Стиви Уандер сделал поклонникам необычный подарок к юбилею одного из главных альбомов своей карьеры. Музыкант выпустил четыре песни, записанные полвека назад во время работы над Songs in the Key of Life, но до сих пор остававшиеся в архиве.

Новый мини-альбом получил название Songs in the Key of Life: The EP. Он появился 28 сентября - ровно через 50 лет после выхода знаменитого двойного альбома Уандера.

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В EP вошли четыре ранее не издававшиеся композиции:

  • It’s Easier;
  • My Life Story of Love;
  • I Can See the Sun in Late December;
  • I’m Into Livin’.

Все они были записаны во время масштабных студийных сессий Songs in the Key of Life в середине 1970-х, но Уандер в итоге решил не включать их в альбом.

Причём речь идёт не о поздних демозаписях или современных реконструкциях. Это музыка того самого творческого периода Уандера, когда появились Sir Duke, I Wish, Isn’t She Lovely, As и другие песни, ставшие классикой соула и поп-музыки.

Для нового релиза Уандер лично выбрал четыре архивных композиции.

«Мы живём с Songs in the Key of Life уже 50 лет, но там всё ещё есть что услышать, - рассказал музыкант. - Мы не включили эти песни в альбом, но они были частью того, что я чувствовал и открывал для себя, пока мы его создавали».

По словам Уандера, старые записи возвращают его к тому периоду жизни - а теперь смогут стать частью жизни слушателей.

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Особенно любопытно, что к работе с архивными записями вернулись люди, которые участвовали в создании оригинального альбома.

Все четыре композиции написал и спродюсировал сам Уандер. Текст My Life Story of Love он создал вместе с Сюзэй Грин, певицей, которая в 1970-х входила в состав The Supremes.

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А оригинальные инженеры Songs in the Key of Life Джон Фишбах и Гэри О’Аданте спустя полвека снова поработали с этим материалом и подготовили его к выпуску.

В результате получился редкий случай, когда из архивов извлекают не просто альтернативные версии знакомых хитов, а фактически четыре новые песни Стиви Уандера образца его творческого пика.

Почему Songs in the Key of Life стал легендой

Оригинальный Songs in the Key of Life вышел 28 сентября 1976 года и оказался огромным по меркам своего времени проектом: двойной альбом сопровождался дополнительным EP.

Пластинка подарила миру Sir Duke, I Wish, Isn’t She Lovely, As и другие композиции. Она принесла Уандеру его третью премию Grammy в категории «Альбом года».

Сам Уандер выступил главным автором, продюсером и аранжировщиком материала и сыграл на множестве инструментов. В записи также участвовали Херби Хэнкок, Джордж Бенсон, Минни Рипертон и другие известные музыканты.

Поэтому четыре найденные в архивах композиции интересны не только как музыкальный раритет. Они позволяют услышать, какой ещё могла быть одна из самых знаменитых пластинок 1970-х.

Теперь - юбилейный тур

На выпуске архивных песен празднование не закончится.

В октябре Стиви Уандер отправится в специальный Songs in the Key of Life Performances - 50th Anniversary Tour. Во время каждого концерта он намерен исполнять знаменитый альбом полностью.

Европейская часть тура стартует 13 октября в Бирмингеме. Затем запланированы Париж, Копенгаген, Осло, Стокгольм, Ганновер, Кёльн, Амстердам, Лондон, Манчестер и Глазго. После Европы музыкант продолжит выступления в США.

Получается красивое завершение полувековой истории: песни, которые в 1976 году остались за пределами Songs in the Key of Life, всё-таки дождались своего времени - ровно через 50 лет.

 

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