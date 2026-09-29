29 сентября 2026, 18:02

Голливуд придумал, как продать один фильм дважды: «Человек-паук» возвращается с новыми сценами

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Голливуд придумал, как продать один фильм дважды: «Человек-паук» возвращается с новыми сценами

Похоже, в Голливуде окончательно вспомнили старый и очень прибыльный трюк: зачем ждать годы для юбилейного показа, если успешный фильм можно снова выпустить в прокат через несколько месяцев - достаточно добавить несколько ранее не показанных сцен. После триумфального возвращения «Мстителей» Sony готовит повторный прокат «Человека-паука: Совершенно новый день».

По данным The Hollywood Reporter и TheWrap, Sony Pictures рассматривает возможность повторного выпуска «Человека-паука: Совершенно новый день» (Spider-Man: Brand New Day) с Томом Холландом. Главное отличие новой версии - дополнительные кадры, которых зрители не видели во время первоначального проката.

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Среди них может оказаться сцена с Розарио Доусон в роли Клэр Темпл. Актриса уже играла этого персонажа в сериалах Marvel «Сорвиголова», «Джессика Джонс», «Люк Кейдж», «Железный кулак» и «Защитники». Доусон ещё летом рассказывала, что снялась для нового «Человека-паука», однако эпизод не вошёл в окончательную версию картины.

Дата повторного проката пока не объявлена.

Но сама идея выглядит далеко не случайной. Повторный выпуск старых и совсем свежих хитов превращается для Голливуда в отдельную бизнес-модель.

«Мстители» доказали, что зритель готов платить второй раз

Буквально на минувших выходных Marvel вернула в кинотеатры фильм 2019 года «Мстители: Финал», теперь под названием Avengers: Endgame - Encore.

И результат оказался впечатляющим: повторный прокат собрал около 86 млн долларов по всему миру, включая 26 млн в Северной Америке, и занял первое место в американском прокате. Общие сборы «Финала» достигли 2,885 млрд долларов.

Зрителям при этом предложили не просто посмотреть знакомую картину на большом экране. В версию Encore добавили новый материал, связанный с грядущими «Мстителями: Судный день». Получилась почти идеальная маркетинговая схема: старый блокбастер снова приносит деньги и одновременно рекламирует следующий.

Sony теперь может проделать нечто похожее с «Человеком-пауком». Тем более что дополнительный прокат способен помочь фильму преодолеть ещё одну символическую отметку - миллиард долларов сборов в Северной Америке.

А ведь эту схему Джордж Лукас опробовал почти 30 лет назад

Сам принцип повторного проката, конечно, намного старше. Классические фильмы возвращали в кинотеатры ещё задолго до появления домашнего видео. Но одним из главных поворотных моментов современной эпохи переизданий стал 1997 год, когда Джордж Лукас вернул на большие экраны оригинальную трилогию «Звёздных войн».

Причём это были не просто старые фильмы из архива.

К 20-летию первой картины Лукас подготовил Star Wars Trilogy: Special Edition: фильмы отреставрировали, обновили звук и спецэффекты, а в некоторые эпизоды добавили новые сцены и цифровые элементы.

Первой 31 января 1997 года вернулась картина, которую сегодня мы знаем как «Звёздные войны. Эпизод IV: Новая надежда». И произошло неожиданное: двадцатилетний фильм снова превратился в настоящий блокбастер.

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Только за первый уикенд переиздание собрало в США почти 36 млн долларов, установив рекорд для повторного выпуска. В конечном итоге Special Edition первого фильма заработала в североамериканском прокате ещё около 138 млн долларов, сообщает Guinness World Records

Следом в кинотеатры вышли специальные версии «Империя наносит ответный удар» и «Возвращение джедая». «Империя» тоже стартовала с первого места американского проката и заработала около 67,6 млн долларов только в США и Канаде.

Иными словами, Лукас наглядно доказал студиям: зрителю можно продать билет на любимый фильм ещё раз, если дать ему ощущение, что он увидит немного другой фильм.

Старый фильм становится новым продуктом

Почти три десятилетия спустя эта идея получила вторую жизнь.

Разница лишь в скорости. Лукасу понадобилось двадцать лет, чтобы представить новую версию «Звёздных войн». Сегодня студии могут вернуть картину в кинотеатры спустя считаные месяцы или годы.

Причины понятны. Повторный прокат обходится значительно дешевле запуска нового блокбастера: фильм уже снят, рекламная кампания во многом проведена, персонажи известны публике. Остаётся создать событие - юбилей, улучшенный формат IMAX, несколько дополнительных сцен или связь с будущей премьерой.

А главное - современные франшизы позволяют превратить дополнительные кадры в приманку для фанатов. Если раньше зрителю предлагали «снова увидеть любимый фильм на большом экране», теперь предложение звучит иначе: «Вы ещё не видели полной версии».

И похоже, публика на это предложение отвечает.

Успех Avengers: Endgame - Encore особенно показателен: по данным Associated Press, его старт стал третьим крупнейшим для повторного проката в истории - после Special Edition первых «Звёздных войн» 1997 года и переиздания «Короля Льва».

Теперь очередь может дойти до «Человека-паука».

Если Sony действительно вернёт Brand New Day с вырезанными сценами, это будет уже не просто приятный бонус для поклонников. Это ещё одно подтверждение нового - или, точнее, хорошо забытого старого - голливудского тренда: успешный фильм больше не обязательно заканчивает свою прокатную жизнь после первого ухода из кинотеатров.

 

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