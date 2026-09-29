29 сентября 2026, 17:02

Дочь Брюса Уиллиса показала редкое новое фото с отцом

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Дочь Брюса Уиллиса показала редкое новое фото с отцом

Таллула Уиллис поделилась новым семейным снимком со своим отцом, 71-летним Брюсом Уиллисом, который уже несколько лет живёт с лобно-височной деменцией. На фотографии актёр выглядит расслабленным и улыбается, пока дочь нежно целует его в голову.

32-летняя Таллула Уиллис опубликовала снимок в Instagram в воскресенье, 27 сентября. На фотографии она стоит позади сидящего отца, обнимает его и целует в макушку. Брюс Уиллис в этот момент улыбается.

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Для поклонников звезды «Крепкого орешка» подобные фотографии стали редкостью. После завершения актёрской карьеры Уиллис почти не появляется на публике, однако его жена Эмма Хеминг Уиллис и дочери время от времени делятся семейными кадрами.

Новое фото появилось спустя несколько недель после ещё одного важного события в семье. 8 августа Таллула вышла замуж за музыканта Джастина Эйси. Свадьба состоялась в Айдахо, а среди гостей был и Брюс Уиллис. На опубликованных позднее Vogue фотографиях актёр запечатлён вместе с дочерью и её женихом. Таллула назвала один из этих кадров «нежным моментом» с отцом и Джастином в начале свадебного уикенда.

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Что известно о состоянии Брюса Уиллиса

В марте 2022 года семья актёра сообщила, что у него диагностирована афазия - расстройство, которое может затруднять речь и понимание языка. Из-за состояния здоровья Уиллис завершил актёрскую карьеру.

В феврале 2023 года семья уточнила диагноз: врачи установили, что Уиллис страдает лобно-височной деменцией (FTD). Это группа нейродегенеративных заболеваний, поражающих преимущественно лобные и височные доли мозга и способных влиять на речь, поведение и личность человека.

Заболевание остаётся неизлечимым: существующая терапия направлена прежде всего на облегчение отдельных симптомов. При этом скорость развития FTD сильно различается от человека к человеку, поэтому делать выводы о состоянии или прогнозе конкретного пациента только по фотографиям невозможно.

Семья Уиллиса продолжает проводить с ним много времени. Таллула ранее рассказывала, что старается приходить к отцу без заранее заданных ожиданий и ценить возможность просто находиться рядом. В одном из недавних интервью она отмечала, что отсутствие резких изменений в его состоянии воспринимает как хороший знак.

 

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